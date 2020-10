Giulia De Lellis viso deturpato: “Fatico a guardarmi allo specchio”

L’influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne si sfoga riguardo la sua acne che sembra non lasciarle attimi di tregua

L’ex di Andrea Damante parla apertamente di acne sui social e prova a trasmettere un messaggio di positività.

La terribile condizione di Giulia De Lellis

L’influencer Giulia De Lellis condivide ogni aspetto della sua vita con i fan che la seguono dai tempi in cui era la corteggiatrice di Andrea Damante a Uomini e Donne.

Questa volta, la giovane romana ha postato un vero e proprio sfogo su Instagram, anche per chiedere consigli utili ai suoi seguaci.

De Lellis da tempo combatte con l’acne, una condizione dermatologica che sembra non volerla proprio abbandonare.

Nel corso del tempo, ha spesso postato delle immagini che la ritraggono con le macchie sul viso e i rossori in evidenza, senza alcuna vergogna.

Questa volta, però, si è abbandonata a un vero e proprio sfogo, presa dallo sconforto per la situazione.

Lo sfogo dell’influencer: “Fatico a guardarmi allo specchio”

Le cure seguite da Giulia De Lellis sembra che non stiano dando i risultati sperati.

Come mostrato nell’immagine senza filtri, metà del suo viso è stato colpito aggressivamente dall’acne.

La 24enne sta facendo molti trattamenti curativi, che però sembrerebbe che non funzionino:

“Questa mattina mi sono svegliata peggio del solito. Mi sento un po’ giù di morale perché ogni cura sembra fallire.”

La donna, che si mostra sempre molto forte e decisa ai fan, questa volta ha deciso di esprimere con sincerità tutto il suo malessere:

“Oggi fatico a guardarmi allo specchio.”

L’influencer ha voluto anche lanciare un messaggio di positività e di accettazione.

“Esco di casa ben vestita e profumata. Se la nostra pelle non sarà il nostro punto di forza, valorizzeremo altro”.

La De Lellis aveva già parlato di Skin positivity quando aveva postato alcune Instagram Stories che la ritraevano con l’acne in evidenza, nonostante il make up, in occasione della Mostra dei Cinema di Venezia.