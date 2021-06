Giulia De Lellis, quanto guadagna la conduttrice di Love Island

Giulia De Lellis è approdata di recente nelle vesti di conduttrice su Real Time con Love Island. Curiosi di scoprire quanto guadagna la celebre influencer?

A partire dallo scorso 7 Giugno 2021, Giulia De Lellis è alle redini di una nuova trasmissione in onda su Real Time, Love Island.

Un discreto inizio per la nuova trasmissione per la nota emittente televisiva, la quale per la sua puntata pilota ha totalizzato 277.000 spettatori, circa l’1,2% di share.

Un Relity davvero singolare dove, 10 single partiranno alla ricerca della propria anima gemella, ma sarà il pubblico d’altro canto a scrivere il loro destino. Una trama davvero intrigante, destinata a riscuotere pian piano, sperano e scrivono gli utenti sui social, un successo sempre maggiore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Ma ora scopriamo di più sulla regina del programma, Giulia De Lellis, chi è dietro i riflettori e quali sono i suoi guadagni.

Chi è Giulia De Lellis: Vita e Carriera

Giulia De Lellis è nata a Ostia il 15 Gennaio del 1995, sotto il segno del Capricorno. ha esordito sul piccolo schermo nelle vesti di corteggiatrice ad Uomini e Donne, ed è nota per la sua storia d’amore con Andrea Damante, la quale tuttavia non ha avuto il suo lieto fine.

Successivamente, esordisce anche nel ruolo di scrittrice pubblicando il suo best seller ”Le corna stanno bene su tutto”. E’ stata protagonista della seconda edizione del Grande Fratello Vip e attualmente è al timone della trasmissione su Real Time, Love Island.

Quanto alla sua vita sentimentale, è legata da qualche tempo insieme a Carlo Beretta, rampollo della rinomata famiglia Beretta, amante della letteratura, del teatro e del cinema ed un aspirante giornalista.

Quanto guadagna la presentatrice di Love Island

Influencer di successo, Giulia De Lellis conta circa 4,9 milioni di followers sui social, con i quali ama condividere la sua quotidianità professionale e privata.

Testimonial del celebre brand di lingerie Tezenis, di recente durante un’intervista a FanPage.it, ha voluto ”sfatare il mito” secondo cui lei guadagnerebbe tanto quanto un Calciatore della Serie A.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

”Mi piacerebbe guadagnare quanto un calciatore di serie A, ma non è così” rimarcando altresì sul fatto che non ama ”parlare di numeri”. Non sono noti per questo neanche i cachet relativi alla nuova avventura a Love Island con la quale ha coronato il suo sogno di condurre una trasmissione tutta sua.

Tuttavia secondo alcune indiscrezioni circolanti sul web, per il suo lavoro da influencer guadagnerebbe circa 12mila euro per ogni post pubblicato sui social.