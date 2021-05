Giulia De Lellis in partenza per girare il suo nuovo programma

La nota influencer Giulia De Lellis esordirà come conduttrice in un reality show in onda dal prossimo 7 luglio in tv.

Tramite delle stories pubblicate su Instagram l’influencer Giulia De Lellis ha comunicato la propria partenza per andare a girare il suo nuovo programma, Love Island, un reality show che permetterà ai propri concorrenti di trovare l’anima gemella.

Questa sarà la prima esperienza come conduttrice per Giulia De Lellis

Questa è la prima esperienza come conduttrice per la De Lellis che, infatti, si è detta emozionata e parecchio nervosa per il viaggio. Non solo, per girare questa prima stagione la web star dovrà stare fuori casa per oltre un mese.

Per quanto riguarda la messa in onda di Love Island, quest’ultima debutterà con il primo episodio il prossimo 7 luglio su Discovery+. Come detto la formula del reality sarà parecchio originale, infatti, vincono i due concorrenti che entrano da single e ne escono felicemente fidanzati.

Fin dall’arrivo sull’isola i concorrenti dovranno formare delle coppie

Questo format è nato da Brent Baker, Mark Busk-Cowley, Tom Gould e Joe Scarrat, i quali hanno sperimentato con successo il programma in Inghilterra. Dato l’enorme successo, quindi, è stato riproposto in ben altre 18 nazioni.

Per mandare in onda Love Island in Italia, quindi, si è pensato a Giulia De Lellis come detto dato il successo ottenuto dalla influencer in Uomini e Donne, in onda sulla Mediaset.

Infine, a comporre il programma ci saranno avvenenti giovani single che dovranno necessariamente trovarsi un partner per evitare l’eliminazione. Il tutto sarà arricchito da una emozionante location: una villa piazzata al centro di un’isola.

“Debuttare come presentatrice era qualcosa che volevo fare da tantissimo, quindi assolutamente sì, sono prontissima, molto carica!”.

Queste, infine, le parole della futura conduttrice che si è detta carica per questa nuova avventura con la quale ci terrà incollati ai teleschermi per tutta la durata dell’estate.

