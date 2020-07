Giulia De Lellis, seri problemi di salute ‘Mi sono cag*ta addosso’: costretta ad operarsi

Giulia De Lellis ha qualche problema di salute, che la porterà a breve a subire un’operazione al naso. Si tratta di un modo per risolvere i fastidi alla gola di cui la web influencer si lamentava.

Giulia si lamentava spesso su Instagram dei suoi problemi alla gola, che la portava spesso ad un abbassamento della voce. Dopo i debiti controlli, ha potuto verificare che la situazione non è così grave rispetto a quanto pensato, ma non è neppure da prendere sottogamba.

Quando terminerà le vacanze estive a Forte dei Marmi con il fidanzato Andrea Damante, organizzerà l’operazione. Dopo di che dovrà fare delle sedute dalla logopedista e altri trattamenti. Non ha rivelato il suo problema di salute, probabilmente ci informerà in futuro.

Giulia De Lellis ha affidato la sua confessione riguardo i problemi al naso e alla gola ad un post di Instagram:

“Poteva andare peggio, mi sono c….ta addosso tutto il giorno. Me la caverò con una operazione al naso, non so quante sedute dalla logopedista e trattamenti vari. È stato fastidiosissimo il controllo e non sarà semplice guarire ma sono serena”.