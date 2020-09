Dopo aver accantonato la sua storia d’amore con Andrea Damante, Giulia De Lellis è stata avvistata in un ristorante milanese con un nuovo partner. A firmare l’indiscrezione è il settimanale Chi.

L’instabilità amorosa dell’influencer Giulia De Lellis ha avuto una svolta epica. Sembra che la ventiquattrenne di Pomezia abbia ritrovato il sorriso al fianco di un nuovo partner.

Il diretto interessato risponde al nome di Carlo Beretta ed è l’erede di casa Beretta, nonché vicedirettore dell’azienda di famiglia. Il settimanale Chi ha diramato lo scoop: la relazione tra i due andrebbe avanti già da settimane.

Giulia De Lellis e Carlo Beretta beccati insieme in un ristorante

Come riportato dal magazine di cronaca rosa, Giulia De Lellis e Carlo Beretta avrebbero cenato insieme in un noto ristorante milanese. Si trattaterebbe di un rendez-vous solitario all’insegna del romanticismo.

Di concreto c’è poco: solo una cena in dolce compagnia. Ma ciò è stato sufficiente a scatenare i rumors sui settimanali di gossip e sui principali social network. Chi li ha visti ha riferito che l’influencer fosse raggiante ed entusiasta. Qualcuno ha persino dichiarato che Giulia De Lellis abbia flirtato platealmente con la sua nuova fiamma.

L’indiscrezione ha già fatto il giro dei social e ha rassicurato i followers della De Lellis, allarmati dopo le ultime notizie che la vedevano terribilmente demoralizzata per la fine della storia con Andrea Damante.

“Che la nuova liaison amorosa sia vera o no, quel che conta è che Giulia abbia ritrovato il sorriso”, ha scritto una fan sul profilo Instagram dell’influencer. Per il resto, per sapere se Giulia De Lellis abbia realmente ritrovato la serenità con Carlo Beretta, occorre aspettare.

Insomma, con indiscrezioni così succose i followers non possono fare a meno di fantasticare sulla nuova coppia. Ma Giulia De Lellis e Carlo Beretta riusciranno ad eguagliare i “Damellis”? Ai posteri l’ardua sentenza.