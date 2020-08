Giulia De Lellis, terremoto di gossip: chi è l’imprenditore che l’ha sedotta

La favola “Damellis” è ormai ai titoli di coda. Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno cercato, ognuno a proprio modo, di guardare al futuro. E così, la popolare influencer si starebbe godendo la calda estate, purtroppo già agli sgoccioli, con il suo nuovo partner.

I rumors sul break up con tra Giulia De Lellis e Andrea Damante si rincorrono da alcune settimane. I diretti interessati lo hanno dimostrato e, sull’ultimo numero del settimanale Chi, il trentenne siciliano ha rilasciato un’intervista con la quale conferma la separazione.

Ma trattasi di una pausa di riflessione o di un vero e proprio allontanamento? Stando alle indiscrezioni rivelate dal sito Giornalettismo, la seguitissima influencer di Instagram, dopo vari tira e molla con Andrea Damante, si sarebbe presa una nuova sbandata estiva.

Giulia De Lellis starebbe frequentando (il condizionale è d’obbligo) il rampollo di una rinomata famiglia imprenditoriale. Lui sarebbe Carlo Gussalli Beretta, ex compagno della modella e naufraga de L’Isola dei Famosi Dayane Mello.

Sembra che Carlo Gussalli Beretta faccia parte della stessa cerchia di amici di Giulia De Lellis e abbia persino partecipato alla festa di compleanno della nipote dell’influencer, svoltasi in Toscana. Ecco quanto riportato dal sito Giornalettismo:

“Giulia De Lellis, sempre più lontana da Andrea Damante. E sempre più vicina al rampollo Carlo Beretta, ex di Dayane Mello. I due in questi giorni stanno trascorrendo le vacanze In una villa, in Toscana, con la famiglia di lui. Un particolare non passa inosservato: la De Lellis dopo un tuffo in piscina è riapparsa nelle storie con indosso la camicia di Carlo in una Instagram Stories”