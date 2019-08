Giulia De Lellis, il regalo piccante ad Andrea Iannone: lui risponde ‘Stro**a di mer*a’

Giulia De Lellis, influencer romana e (adesso) anche scrittrice, ha fatto regalo davvero piccante per il suo Andrea Iannone. Ecco cos’è successo

Giulia de Lellis, dopo l’ex tronista Andrea Damante e il cantante ( ex ) vincitore di Amici Irama Plume, si è fidanzata con Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez, ora felice con Stefano De Martino. Insomma, la De Lellis sembra vivere di ex. E, tuttavia, stavolta, l’ex “in carica” sembra quello giusto.

Giulia de Lellis ha regalato dei boxer ad Andrea Iannone per il suo compleanno

L’ultima gag tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone ha divertito molto i fan. La loro storia tra due è stata condivisa sui social (Instagram, in particolar modo), nel corso del trentesimo compleanno del talentuoso motociclista. L’influencer romana Giulia De Lellis, che a settembre esordirà nel panorama letterario con il suo primo romanzo, ha scelto di fare un regalo “speciale” al suo ragazzo: un paio di mutande firmate.

Una burla in piena regola, con il pacchetto che gli è stato fatto recapitare direttamente a casa. Andrea Iannone ha ringraziato la sua bella attraverso i social, condividendo un video nelle storie di Instagram tra i mille messaggi di auguri ricevuti per i suoi 30 anni.

“Grazie per il regalo amore però, comunque, le mutande ce le avevo, non dovevi scomodarti …stronza di m…!”

Un commento ovviamente ironico e simpatico.

Giulia, la scatola dei boxer mostrata sul suo profilo

Ironizza Andrea Iannone mentre fa vedere a tutti i suoi followers la scatola dei boxer al telefonino. Uno scherzo che, in base alle ultime parole espresse in modo “intenso” dal pilota, è stato gradito a metà. Oppure è probabile che sia il loro classico modo “dolce” di scherzare.

A parte i giochini tra innamorati, è praticamente sicuro che nei prossimi giorni giungerà il vero e proprio regalo di Giulia De Lellis per il suo campione. Nel frattempo, lei è totalmente assorta nei preparativi della festa di compleanno della nipotina Matilde, che ama molto, motivo per cui attualmente è a parecchia distanza dal suo innamoratissimo Andrea Iannone.