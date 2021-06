Giulia De Lellis sempre più sensuale, il suo corpo è davvero un sogno. – FOTO

La conduttrice di Love Island ha spiazzato tutti con il suo ultimo scatto, è illegale!

Giulia De Lellis a Love Island Italia

Pessime notizie per la bella influencer romana che da poco ha intrapreso un percorso molto importante per la sua carriera.

Nonostante sia stata riempita di complimenti per il suo ruolo da presentatrice, gli ascolti delle prime puntate sono stati davvero una grande delusione.

Il reality che va in onda anche su Real Time sta facendo registrare uno share dell’1% ogni sera.

Il format che ha debuttato lunedì scorso su Discovery Plus e su Real Time, non ha avuto un gran successo, come tutti si aspettavano.

Giulia De Lellis ha ottenuto il suo primo flop con solo 277mila spettatori.

A quanto pare il programma non ha proprio convinto il pubblico, ma la conduttrice non molla.

Giulia De Lellis, lo scatto è da infarto – FOTO

Per via di Love Island, Giulia De Lellis ha lasciato per un po’ Milano e la sua famiglia, per trasferirsi circa un mese alle Canarie.

La lontananza con il suo fidanzato Carlo Gussalli Beretta, rampollo di una delle famiglie più facoltose d’Italia, si fa sentire ma il loro amore è più forte della mancanza.

La conduttrice si trova in un luogo incantevole, davvero da sogno che ospita lei e tutto il cast della trasmissione.

Poco fa ha pubblicato una foto favolosa, dove si è mostrata con un bikini zebrato che ha spiazzato l’intero web.

Le sue forme sono mozzafiato ed è inutile dire che la foto ha avuto un boom di like e apprezzamenti.

In tantissimi hanno commentato con frasi del tipo “Che meraviglia”, “Che bella tutta abbronzata”, “Sei da urlo”.

Anche stavolta Giulia De Lellis, ha conquistato tutti con il suo corpo a dir poco meraviglioso.

Leggi anche –> Aurora Ramazzotti, lo scatto in intimo è da censura: il tatuaggio si trova proprio lì – Foto