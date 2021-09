Giulia De Lellis parla del suo dramma: “Il farmaco più potente è l’amore”

La famosa influencer, su Instagram, ha scritto una lunga lettera dedicata alla sua pelle, dopo la sofferenza e le cure a cui in questo lungo anno si è dovuta sottoporre a causa dell’acne.

Giulia De Lellis confessa ai suoi followers: dai problemi con la pelle al prezioso ruolo del fidanzato per superare le crisi: scopriamo di più.

Giulia De Lellis e l’acne

Lei non ha bisogno di presentazioni, è una delle influencer più amate e seguite sui social.

Anche una delle più criticate, per via di qualche scivolone.

Ma chi la segue, sa bene che l’ex volto di volto di Uomini e Donne soffre di acne, un problema che può creare diversi disagi.

Poco fa, sul suo profilo Instagram ha scritto una lettera a cuore aperto sulla sua pelle, in modo da far capire ai suoi follower cosa ha dovuto affrontare in tutti questi anni.

Grazie all’amore delle persone vicine, è riuscita a superare i momenti più difficili.

La lettera di Giulia De Lellis

Giulia non ha nascosto la forte rabbia che prova per l’acne, dato che le ha portato fastidi, pruriti, “farmaci da star male e quantità di trucco inspiegabili”.

Ma questo terribile disagio le ha fatto comprendere quanto sia importante essere circondata da affetto, infatti ha spiegato:

“Era davvero pesante in certi momenti guardarmi allo specchio. Tutt’oggi lo è quando mi sveglio male. Ma alla fine ho capito il farmaco più forte, l’unico che posso davvero consigliare, il migliore per me, senza effetti collaterali: l’amore”.

Giulia si riferisce proprio al suo fidanzato, Carlo Beretta:

“Grata per avermi sempre guardata negli occhi quando tutti non ci riuscivano più perché il mio viso faceva impressione. Per non aver mai smesso di accarezzarmi. Per avermi fatta sentire ancora bella”.

Ovviamente l’influencer ha ringraziato anche i suoi familiari, i suoi amici, il suo fidato team e i fan.

