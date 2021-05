Giulia De Lellis in crisi con il fidanzato? Il post sarebbe per Andrea Damante

Giulia De Lellis in crisi con il fidanzato? Il post sarebbe per...

L’influencer ha pubblicato un post che ha scatenato la bufera sul web. Fa pensare alla crisi con Carlo Beretta e al ritorno di fiamma con Andrea Damante.

Giulia De Lellis ha pubblicato una storia molto eloquente che ha lasciato perplessi i suoi fan.

Ora tutti temono che sia finita con Carlo Beretta e che invece ci siano buone speranze per la coppia De Lellis – Damante.

Giulia De Lellis in crisi con Carlo Beretta?

Ultimamente Giulia De Lellis si comporta in maniera molto strana su Instagram.

L’influencer, infatti, non compare da un po’ di tempo in compagnia del fidanzato Carlo Beretta.

Sono in tanti a temere che i due si siano lasciati. A differenza di come faceva quando stava con Andrea Iannone e Andrea damante, tra l’altro, la donna ha sempre pubblicato pochissimi post in compagnia del fidanzato.

L’ultima storia della De Lellis, poi, ha lasciato intuire ai fan che tra i due sia davvero finita.

Potrebbe anche esserci un ritorno di fiamma con Andrea Damante.

Il post eloquente di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis, poche ore fa, ha postato lo screenshot di una canzone che stava ascoltando su Spotify.

Il brano è “Quanto t’ho amato” di Tosca.

Ed è proprio questa canzone che ha lasciato credere ai suoi seguaci che tra lei e Carlo Beretta sia finita.

Il verbo amore è, infatti, declinato al passato, segno di un amore finito.

Allo stesso tempo, il messaggio potrebbe anche non essere dedicato al fidanzato Carlo, ma addirittura l’ex Andrea Damante.

Il post, infatti, ricade coincidentemente nella stessa settimana dell’anniversario di Andrea Damante e Giulia De Lellis.

In questi stessi giorni, però quattro anni fa, Andrea Damante, infatti, sceglieva Giulia De Lellis negli studi di Uomini e donne e i due iniziavano un’avventura che avrebbe appassionato per anni i loro fan.