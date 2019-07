Giulia De Lellis scioccata: ‘Ho scoperto di avere le corna’

‘Ho scoperto di avere le Corna’, la confessione choc di Giulia De Lellis. Ecco quanto rivelato l’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’

Giulia De Lellis, è una delle ex corteggiatrici del noto daily ‘Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi.

La bellissima corteggiatrice, nota per la sua storia con Andrea Damante, nelle ultime ore ha sconvolto i suoi fan con una confessione choc inerente alla sua vita privata: ha scoperto di ‘avere le corna’. Ecco quanto rivelato.

Giulia De Lellis: ‘Ho scoperto di avere le corna’

Nelle ultime ore Giulia De Lellis, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha pubblicato un video sul suo profilo social di Instagram, con il quale ha sconvolto i suoi followers.

L’ex corteggiatrice ha infatti rivelato, un dettaglio molto personale del su privato, ovvero quello di aver scoperto di aver avuto ‘le corna’.

Chi conosce la sua storia, sa bene che non si tratta della sua ultima storia con l’ex fidanzato di Belen Rodriguez, Andrea Iannone, bensì un fatto legato al suo passato, ai tempi di Andrea Damante.

L’uomo è stato sicuramente una delle persone più influenti e significative per Giulia De Lellis, e probabilmente proprio per questo motivo che ha deciso di scrivere tutta la ‘verità’ in un libro.

Giulia De Lellis, la sua vita in un libro a partire dal 17 Settembre

A partire dal prossimo 17 Settembre, sarà disponibile nelle migliori librerie, il primo libro scritto dall’ex gieffina, Giulia De Lellis: “Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza”.

Una presentazione, sui social, alquanto singolare e ironica. Nel video infatti si vede La De Lellis protagonista in un ‘Gruppo di Ascolto’ a cui confesserà la terribile scoperta: ‘le corna’.

Non si conosce in maniera ufficiale la trama dello scritto dell’ex corteggiatrice, ma raccoglierà molto probabilmente quelle esperienza di vita significative che l’hanno portata all’apice del successo, tra cui la grande storia d’amore con Andrea Damante.

Con il volto noto di ‘Uomini e Donne’, la De Lellis aveva vissuto una favola, finchè non è venuta a conoscenza delle sue diverse scappatelle. Tradimenti che hanno decretato poi la fine della loro relazione.