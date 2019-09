Giulia De Lellis ‘Non mi lavo da tre giorni’: l’imbarazzante confessione nel libro diventa vitale

Giulia De Lellis si è confessata in tutto e per tutto. Ai suoi fan ha voluto svelare anche i particolari più intimi della sua routine post ‘corna’

Giulia De Lellis ha scritto un libro sulla sua esperienza del tradimento da parte dell’ex Andrea Damante. Vediamo quali rivelazioni impensabili ha fatto l’influencer su se stessa.

Giulia De Lellis, l’influencer che non amava leggere ha scritto un libro(ed è sold out)

La bella influencer romana classe 1996 è ricordata dal pubblico del piccolo schermo come una delle più contestate concorrenti del GFVip 2017.

Sono diventate cult le sue gaffe culturali e le litigate con gli opinionisti in studio, in particolare Signorini.

Giulia infatti non le manda a dire ed il suo pubblico, l’enorme e temuto gruppo delle “bimbe di Giulia”, la ama anche per il suo carattere e la difende senza sosta sui social.

Questo anno l’influencer ha stupito tutti con la notizia di aver partecipato ad un progetto che nessuno pensava possibile per lei che aveva candidamente confessato nella casa del GF di non amare per nulla leggere.

Invece Giulia ha scritto un libro, coadiuvata dalla ghost writer Stella Pulpo, che è primo tra le prenotazioni Amazon ed è uscito il 17 settembre.

Ma come mai il libro di Giulia “Le corna bene su tutto ma io stavo meglio senza” ha così successo?

Le confessioni di Giulia fanno il giro del web

I detrattori hanno criticato molto duramente l’influencer per questa decisione, ma le verità che la De Lellis esprime nel suo libro rappresentano esperienze che quasi ognuno si è ritrovato ad affrontare e parlarne potrebbe sicuramente essere un aiuto per chi si trova nella stessa situazione.

L’influencer racconta infatti delle sue reazioni alla scoperta del tradimento da parte del suo ex fidanzato, l’ex tronista ora dj Andrea Damante.

Quello che però colpisce di sicuro sono alcune perle scritte dalla De Lellis,nota per la sua schiettezza e simpatia.

Una di queste confessioni che è diventata virale racconta di quando ha scoperto il primo tradimento:

“Non mi lavo da tre giorni e non mi sono neppure cambiata le mutande”

Giulia sta chiaramente parlando della reazione di stupore e di gelo che l’ha bloccata dopo la scoperta del tradimento, che l’ha resaa inerte.

Una reazione normale dopo un forte choc e che deve essere superata anche con l’aiuto dell’affetto di amici e parenti.

Un altro stralcio del libro spiega come il lato emotivo e quello fisico siano indivisibii

“Avrà almeno usato le precauzioni?

Ve l’ho già detto io sono ipocondriaca”

Nonostante ora Giulia De Lellis sia felice accanto al suo nuovo amore Andrea Iannone ex di Belen, dalle parole del suo libro traspare tanta sofferenza difficile da dimenticare ma anche tanta voglia di riuscire a diventare più forte.

I suoi fan sono certi che la strada da ora sia solo in discesa per la loro influencer preferita!