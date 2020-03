‘Mi cadranno tutti i denti’ Giulia De Lellis allarma i fan con le sue Stories su Instagram

Giulia De Lellis ha pubblicato alcune Stories con le quali ha allarmato i fan sui social: ‘Mi cadranno tutti i denti’. Ecco che cosa è accaduto

Giulia De Lellis è divenuta ormai una delle influencer più seguite sui social dopo la sua esperienza da corteggiatrice nel celebre Dating Show di Maria De Filippi, Uomini e Donne.

Poche ore fa la bella influencer, è finita sotto i riflettori per aver caricato sul suo personale profilo di Instagram alcune stories che hanno preoccupato non poco i suoi fan. Scopriamo di più.

Giulia De Lellis a casa: ‘Coronavirus sottovalutato’

Come l’intera popolazione, in questo momento anche Giulia De Lellis, è a casa in quarantena volontaria, al fine di limitare la possibilità di contagio del Coronavirus, il quale sta mettendo in ginocchio l’intero sistema sanitario Italiano, al punto da dover decretare l’intera penisola Zona Rossa.

Poche ore fa l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha pubblicato alcune Stories sul suo canale di Instagram, dove come molti hanno ammesso, anche lei inizialmente ha sottovalutato il Coronavirus e le sue reali conseguenze sulla popolazione.

In pigiama, si è ripresa mentre mastica voracemente una gomma da masticare. Le conseguenze del suo ‘gesto’ sono però inaspettate.

Giulia De Lellis allarma i followers: ‘Mi cadranno i denti’

Da quanto si evince dalle Stories, pare che l’influencer in questo periodo di quarantena volontaria stia ‘masticando troppe gomme’, al punto da pensare che alla fine di questo periodo, potrebbero caderle tutti i denti:

‘Sono le gomme più buone del mondo. Mi cadranno i denti quando finirà questo periodo. Ne sto mangiando un casino’

ha rivelato tra le Stories.