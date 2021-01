L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha fatto infuriare gli utenti sui social. Le foto del suo party senza mascherina indignano il web.

Giulia De Lellis è tra le ex protagoniste più amate e seguite del celebre dating Show di Maria De Filippi.

Dopo il successo del suo romanzo ‘Le corna stanno bene su tutto’, l’ex corteggiatrice di Andrea Damante ritorna sotto i riflettori a causa delle accuse e delle accese polemiche generate da alcune foto da lei pubblicate.

Ecco tutti i dettagli sull’accaduto.

Compleanno senza mascherine: ed è subito bufera

Come è noto lo scorso 15 Gennaio la bellissima Giulia De Lellis ha raggiunto uno dei primi traguardi importanti, in senso anagrafico, il quarto di secolo.

A causa di problemi logistici ha trascorso quel giorno speciale, insieme al suo attuale compagno, ma dati alcuni impegni lavorativi, ha avuto la possibilità di recarsi in queste ultime ore nella Capitale, riuscendo a festeggiare con la sua amorevole famiglia.

A generare la polemica non è solo la festa ‘in sè per sè‘, ma il fatto che in tempi sospetti come questi non siano state rispettate le regole per il contrasto al Virus, e non siano stati indossati dagli invitati gli specifici dispositivi di sicurezza.

Gli scatti pubblicati hanno generato caos e critiche pesantissime contro l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ma non è tutto.

Il web in rivolta contro Giulia De Lellis

Le foto pubblicate dalla scrittrice romana hanno conquistato migliaia di like, quasi tanti quanti gli insulti e le critiche degli utenti i quali si sono sentiti ‘presi in giro’ dal volto noto dello spettacolo.

Molti asseriscono di non riuscire a vedere i propri familiari perchè in altri comuni, altri di aver rinunciato per il bene di chi amano ad organizzare eventi che avrebbero generato degli ‘assembramenti’ non consentiti, e altri ancora che hanno puntato il dito contro lo sfarzo del suo party, uno schiaffo alla miseria a chi in questo momento non arriva a fine mese:

‘Il lockdown esiste solo per noi comuni mortali, ci vuole un pò di cervello e rinunciare ogni tanto alle feste…che bell’esempio!’

e poi:

‘Ma per la de Lellis le restrizioni non valgono?’

Parole forti quelle contro l’ex corteggiatrice. Come si difenderà dalle critiche e accuse mosse contro di lei dal pubblico sui social? Staremo a vedere.