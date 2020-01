Chi è Giulia De Lellis, la nota influencer seguitissima su Instagram, impegnata in una relazione con il pilota motociclistico Andrea Iannone

Scopriamo tutti i segreti di Giulia De Lellis, dagli inizi della carriera fino alla pubblicazione del libro, dai guadagni alla relazione con il pilota Andrea Iannone.

Chi è Giulia De Lellis

Nasce a Roma, il 15 gennaio del 1996, dopo di che si trasferisce a Pomezia. Si diploma all’Istituto professionale di moda e arte a Nettuno e per mettere da parte un po’ di risparmi lavora come parrucchiera in uno studio.

Diventa nota al grande pubblico nel 2016, quando partecipa a Uomini e donne nelle vesti di corteggiatrice del tronista e dj Andrea Damante. Il giovane la sceglie e i due iniziano una storia d’amore, che prosegue anche quando lei partecipa al Grande Fratello VIP nel 2017.

Nel frattempo aumenta la sua popolarità sui canali social, in special modo su Instagram. Per questo motivo, dal 2018 è testimonial di varie campagne pubblicitarie, tra cui Maybelline e Blumarine.

I guadagni da influencer, pubblicità e libro

Secondo alcune indiscrezioni che circolano sul web, Giulia De Lellis guadagnerebbe più di 1 milione di euro l’anno solo grazie ai post su Instagram, dove vanta circa 4 milioni e 400 mila followers.

Secondo le voci emerse sui suoi guadagni stellari, la De Lellis incassa più di 6.000 euro per ogni post sponsorizzato su Instagram.

Gli incassi della De Lellis non arrivano, però, unicamente dalla sua attività di influencer. Nel 2019, infatti, la giovane scrive assieme a Stella Pulpo un libro, intitolato “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!”, che risulta uno dei libri più venduti del 2019.

Chi è il fidanzato Andrea Iannone

Giulia De Lellis sta vivendo una relazione sentimentale con il pilota motociclistico Andrea Iannone, ex fidanzato di Belen Rodriguez. La coppia, che è uscita allo scoperto la scorsa estate 2019, è andata da poco a vivere insieme nella lussuosa casa acquistata a Lugano, in Svizzera.

La sua relazione precedente è quella con Andrea Damante, conosciuto durante la trasmissione Uomini e Donne. Un altro flirt terminato in breve termine è quello con il cantatante Irama – con la quale Giulia è rimasta in ottimi rapporti.