Giulia De Lellis da infarto, il bikini striminzito non regge: la foto bollente manda in tilt i social

La conduttrice di Love Island una vera sirena in bikini, lo scatto sui social incanta i followers: ‘Sei di una sensualità innata! Pazzesca!’.

Giulia De Lellis è tornata sotto la luce dei riflettori poche ore fa con uno scatto dalle sfumature decisamente bollenti.

Un periodo decisamente florido per la bella influencer, la quale nelle ultime settimane ha realizzato uno dei suoi sogni più grandi, ovvero essere alle redini di una trasmissione televisiva tutta sua.

Il successo di Love Island

Infatti, la bella Giulia De Lellis, è andata in onda di recente con un nuovo format in onda su Real Time, Love Island dove il motto è “non restare single” e dove si suoi concorrenti 5 donne e 5 uomini, cercheranno di trovare con l’aiuto del pubblico la propria anima gemella, innamorandosi e puntando al ricco montepremi di 20mila euro in gettoni d’oro.

La trasmissione purtroppo sta avendo solo un discreto successo, ai piani alti, si parla addirittura di flop, considerando che gli ascolti si riducono all’1% di share, e appaiono in forte calo.

Il dettagli intimo fuoriesce dal bikini striminzito

Dal corpo mozzafiato, la sensualissima ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che ancora una volta ha fatto letteralmente ”girare la testa” ai suoi followers.

Giulia De Lellis, ha prestato il suo corpo e il suo volto per la nuova campagna di Tezenis, indossando uno dei bikini della nuova collezione.

Dai toni pastello e con dei delicatissimi pois rosati, il costumino mette in evidenza le curve sinuose e armoniche della celebre influencer, in particolare il decollète che fuoriesce leggermente dal triangolino e il Lato B, che in primo piano, hanno stuzzicato le fantasie dei followers.

La foto ha fatto il pieno di Like in pochissime ore, oltre 125mila, per non parlare delle centinaia di messaggi per la bella Giulia De Lellis che omaggiano la sua bellezza acqua e sapone.

A quando il prossimo appuntamento con Love Island? Come sempre dal lunedì al venerdì dalle ore 20.25 alle 21.25.