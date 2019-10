Iannone completamente nudo, Giulia De Lellis pubblica lo scatto intimo del campione – Foto

Giulia De Lellis scatta una foto di nascosto al suo nuovo fidanzato Andrea Iannone senza mutante e la pubblica sulle sue Instagram stories: fan sconvolti

È una delle coppie più chiacchierate del momento quella di Giulia De Lellis e Andrea Iannone. La loro è una storia nata da poco ma sembrano essere già una coppia molto stabile e ricca di passione, lo si evince anche dal fatto che ormai la bella influencer, da tempo vive nella casa del pilota di Formula Uno, dove spesso e volentieri, condivide con i suoi fan, anche piccoli momenti di intimità trascorsi con Iannone.

Giulia De Lellis, la foto piccante di Iannone

La bella influencer Giulia De Lellis è una delle fashion blogger più chiacchierate del gossip. Dopo la storia d’amore finita male con Andrea Damante per l’infedeltà di lui, la giovane ha ben pensato di scrivere un libro sulla sua esperienza amorosa. Il libro da poco uscito in edicola, sta riscuotendo un enorme successo tra le sue più accanite fan. Ma lo stesso successo lo sta avendo anche la sua storia d’amore con Andrea Iannone, il giovane pilota di Formula Uno.

I due sembrano avere molta intesa e passione, tanto che spesso e volentieri la De Lellis, pubblica foto e video di alcuni momenti intimi della loro relazione, come appunto è successo poche ore fa.

Giulia infatti, sul suo Instagram storie ha pubblicato una foto del pilota per niente sobria.

Iannone nudo su Instagram

La bella Influencer romana, infatti, ha voluto viziare un po le sue fan, scattando una foto a Iannone completamente nudo e senza alcuni indumento. La ragazza infatti ha pubblicato, forse di nascosto, la foto del Pilota di Moto GP, completamente nudo davanti alla finestra di casa. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne infatti, ha mostrato ai suoi fan Iannone senza alcun vestito addosso e senza nemmeno gli slip.

Ma l’influencer si è riguardata bene a coprire le zone più piccanti del suo fidanzato, stampando sulle parti intime un bel cuore rosso. Insomma un piccolo momento di simpatia che in molte delle sue fan hanno apprezzato.

I due ragazzi sembrano essere molto innamorati, ma restano comunque con i piedi a terra, cercando anche di dare la giusta importanza alla loro vita lavorativa. La stessa De Lellis infatti è stata molto impegnato in questo periodo, impegnata a girare una fiction ideata da Maria De Filippi, che andrà presto in onda su Witty Tv, dove vedrà protagonista Giulia De Lellis in una nuova veste, nel cast di ” Una vita in bianco”.