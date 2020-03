Beccati insieme durante il trasloco, Andrea Damante e Giulia De Lellis: è di nuovo amore

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme, le foto del magazine Chi confermano il ritorno di fiamma: fan in delirio sul web

Una delle coppie più amate della storia di Uomini e Donne è, senza alcun dubbio, quella formata da Giulia De Lellis e Andrea Damante. In questi giorni, i rumors sul loro ritorno di fiamma si era fatti sempre più accesi e pare che le nuove foto del magazine Chi confermano questa teoria: ecco dove sono stati beccati.

Giulia De Lellis e Andrea Damante: beccati insieme

La loro storia d’amore ha emozionato milioni di fan in tutto il Paese. Una coppia perfetta fino alla rottura avvenuta qualche anno fa. Da allora, Giulia De Lellis ha provato a voltare pagina prima con Irama e poi con Andrea Iannone. Poche settimane fa, sui rispettivi profili social, entrambi hanno confermato la fine della loro relazione. La notizia ha acceso i rumors sul possibile ritorno di fiamma tra l’influencer romana e Andrea Damante.

Le foto pubblicate dal magazine Chi, diretto da Alfonso Signorini, sembrano non lasciare dubbi. Giulia e Andrea sono tornati insieme! Per il momento, la coppia non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale ma il noto settimanale di gossip li ha paparazzati fuori la casa della web influencer a Pomezia.

Le foto del settimanale Chi

Non c’è due senza tre, è proprio il caso di dirlo. Dopo la busca rottura, la coppia ha deciso di darsi un’altra chance. La coppia, così come testimonia la foto pubblicata sul magazine, immortala Andrea Damante e Giulia De Lellis mentre sono di ritorno dal supermercato.

La coppia sta trascorrendo la quarantena nella casa dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, insieme a familiari. La notizia ha mandato in visibilio il web e fan non vedono l’ora di vederli insieme anche sui social.