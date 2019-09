Giulia Calcaterra colpita da una grave infezione ‘Ha un buco nel piede’: il dramma dell’ex velina

Giulia Calcaterra, l’ex velina del bancone di Striscia la Notizia è finita in ospedale, dopo un incidente al piedi. La showgirl si sfoga con i fan

Brutto incidente la la bella Giulia Calcaterra, l’ex velina del bancone di Striscia la Notizia, è finita in ospedale. La giovane Giulia, sta attraversando un periodo molto particolare per la sua vita. A quanto pare infatti oggi la ragazza si trova in ospedale a causa di un brutto incidente al piede.

Giulia Calcaterra: incidente al piede

L’ex velina Giulia Calcaterra si è sfogata sui social parlando del suo problema al piede. La giovane ha infatti parlato di un incidente avvenuto poco tempo fa insieme al suo fidanzato Nick Pescetto. I due erano in vacanza insieme, quando hanno deciso di intraprendere avventure insieme. Ma si sa bene che queste, a volte, comportano dei rischi ed infatti la bella Giulia, ha rischiato di farsi seriamente male.

Come ha raccontato sui social, Giulia si è recata in ospedale dopo aver temporeggiato qualche giorno. La giovane infatti pare che si sia fatta male proprio all’altezza del malleolo. In un primo momento sembrava solo una semplice abrasione, ma la situazione per l’ex velina è peggiorata in poco tempo.

Giulia Calcaterra infezione al piede

La situazione è peggiorata in pochissimo tempo per Giulia, che si è vista costretta a correre in ospedale, poiché l’infezione era diventata ingestibile. Pare infatti che Giulia si sia recata in ospedale perchè non riusciva più a gestire il dolore. A Giulia infatti è stato spiegato che l’infezione era peggiorata in poco tempo, causando un buco nel tallone. Giulia ha comunicato il suo stato di salute, tramite Instagram, raccontando ai suoi fan della sua disavventura.

La giovane ha spiegato infatti, che il suo piede si sia gonfiato, tanto da preoccuparla e recarsi in ospedale.

“Sono venuta in ospedale per un controllo al piede e la situazione è peggiorata tantissimo. Avevo una ferita e il piede gonfio e questa ferita si è trasformata in un buco sul malleolo abbastanza profondo causato da un germe”

La giovane infatti deve seguire una terapia antibiotica per evitare che l’infezione peggiori ogni giorno accompagnato da un lungo periodo di riposo e rimandare le avventure nella natura con il suo ragazzo.