Eclissi di Luna e Anulare, quando vedere i due fenomeni astronomici?

A giugno potremo godere di due fenomeni astronomici molto rari ed interessanti: un’eclissi anulare solare e una lunare questo giugno.

Il 2020 astronomico è molto interessante e il mese di giugno si apre con un’eclissi di Sole anulare e una lunare. La prima ci sarà il 21 giugno mentre la seconda sarà un’eclissi penombrale di luna il 5 giugno.

I fenomeni di giugno

Le eclissi solari vengono sempre precedute circa 2 settimane prima, da una serie d’eclissi lunari. In questo caso ne avremo diverse, una anche successiva il 5 luglio. La prima eclissi penombrale di luna è prevista per il 5 giugno, che precede l’eclissi solare anulare il 21 del mese, poco prima del solstizio d’estate, che potremo osservare in diretta. In tutte le regioni del Sud potrà essere vista dal vivo, anche se solo parziale.

In altre zone del mondo al contrario sarà completa, cioè si potrà vedere l’anello di fuoco dell’eclissi anulare del Sole. In Africa, Arabia Saudita, India, Cina e Oceano Pacifico ci sarà questa possibilità, grazie al perfetto allineamento tra Terra, Sole e Luna che oscurerà la nostra stella.

Come e quando vedere l’eclissi anulare di Sole

Per prima cosa non la osservate ad occhio nudo, ma proteggete i vostri occhi con filtri appositi o rischiate dei danni alla vista se la ammirate ad occhio nudo. Seguendo poi quanto detto da Timeanddate, si potrà ammirare per intero in alcune zone dell’Africa tra cui la Repubblica Centrafricana, il Congo e l’Etiopia, nel sud del Pakistan, nell’India settentrionale e in Cina. Potremo ammirarla in modo parziale nell’Europa meridionale (Italia compresa), nella maggior parte dell’Asia, Australia settentrionale, Oceano Pacifico e Oceano Indiano.

Per il 21 giugno, gli orari precisi nel nostro paese sono:

Ore 5:45 inizio eclisse

Ore 6:47 inizio totalità

Ore 8:40 massimo

Ore 10:32 fine della totalità

Ore 11:34 fine eclisse

Nel nostro Paese, sarà osservabile: