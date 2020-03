Giuditta Saltarini, chi è il figlio Cesare Rascel? Tutto quello che non sapete!

Chi è Giuditta Saltarini, la nota attrice e showgirl italiana, moglie dello showman scomparso nel 1991, Renato Rascel, e madre di Cesare

Scopriamo tutti i segreti di Giuditta Saltarini, dall’infanzia alla passione per la recitazione, dagli altri lavori svolti fino all’esordio nel mondo della televisione; dalla vita privata assieme al celebre Renato Rascel, fino ad arrivare alla nascita del figlio Cesare Rascel.

Chi è Giuditta Saltarini

Nasce a Roma, il 24 febbraio del 1941, sotto il segno zodiacale dei Pesci.

Prima di debuttare nel mondo della recitazione, la Saltarini svolge diversi lavori, tra cui quello di magazziniera presso una farmacia romana.

L’esordio per la donna avviene a teatro, quando entra a far parte del cast di Sei personaggi in cerca d’autore. Il suo avvento in televisione, invece, risale al 1971, quando, dopo aver incontrato Renato Rascel, viene scelta per entrare nel cast della serie tv “I racconti di padre Brown”.

Di recente ha recitato per “Una grande famiglia” e in “Solo per amore”, per la regia di Raffaele Mertes e Daniele Falleri.

La donna possiede anche una boutique proprio nella sua Roma, città che non ha mai abbandonato, e ama tantissimo trascorrere il tempo con i suoi nipotini.

Chi è il figlio Cesare Rascel

Dall’unione con il già citato Renato Rascel, che sposa nel 1980 ma con cui sta da molto prima, nasce Cesare Rascel, il 27 febbraio del 1973, sotto il segno zodiacale dei Pesci.

Si laurea in Composizione e Ingegneria del suono al Berklee College of Music di Boston, e per 10 anni vive negli Stati Uniti occupandosi di produzione di band emergenti.

Volato a New York, nel 1998 ricopre il ruolo di executive producer del “Concerto Napoletano”, della Naples on Broadway con Miranda Martino e Andrea Bianchi.

Oggi vive a Roma ed è un affermato produttore esecutivo e autore.