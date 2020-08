Gite in barca a zero emissioni nella laguna di Venezia

Potrete visitare Sile e Murano (e non solo) a bordo della stupenda motonave elettrica Green Power. Ecco i possibili itenerari.

Con la prima motonave GreenPower sarà possibile visitare la Laguna Nord di Venezia in pieno silenzio. Progettata e costruita nel cantiere Studioplast, la motonave è stata varata a Lughignano di Casale. La società armatrice ha lanciato una campagna social servendosi anche si Facebook per farsi conoscere.

Il percorso e le particolarità di Green Power

La motonave è pensata soprattutto per un tour lento della Laguna Nord di Venezia. Potrete visitare le isole di Torcello, Sant’Erasmo, Murano, Burano. Inoltre c’è la possibilità di fare escursioni lungo il fiume Sile, il risorgivo più lungo d’Italia.

Potrà ospitare 50 passeggeri e col suo motore elettrico da 60 kW, può navigare a 6 nodi di velocità (circa 11 km/h) per 5 ore. L’imbarcazione monta anche un motore diesel che entra in funzione in caso di emergenza.

La bassa velocità la rende particolarmente adatta per la navigazione sotto costa e lungo il fiume. Si può risalire tutto il fiume in modalità full electric, senza quindi disturbare gli animali che lo abitano. Il Sile è ricco di biodiversità che potrà essere osservata senza disturbare col motore diesel.

Il caratteristico design è frutto del lavoro dell’artista Emmanuele Panzarini. I colori verdi smeraldo e acqua marina, decorati con triangoli che ricordano l’increspatura delle onde mentre si naviga.

“Si tratta di una vera opera d’arte in movimento”

Secondo quando detto da Tiziano Busin che è presidente di Venice by Boat. Green Power lavorerà affiancando altri taxi boat ibridi.