Girelle light di frittata di zucchine ripiene: piatto freddo fantastico

Le Girelle di frittata di zucchine ripiene di formaggio e prosciutto sono appetitose e leggere! Un piatto freddo facile, light e goloso pronto in 25 minuti.

Il piatto freddo estivo per eccellenza dopo la fantomatica caprese è la ricetta delle Girelle di frittata di zucchine ripiene: appetitose e leggere, facili da preparare si fanno in soli 25 minuti.

Un ripieno gustoso e leggero di formaggio stracchino e prosciutto cotto che potrete cambiare a vostro piacimento usando ad esempio: philadelphia, robiola, prosciutto crudo o speck!

Preparare questo delizioso piatto è un gioco da ragazzi e tutti i vostri cari ne andranno matti: estivo light e gustoso, il bis sarà d’obbligo.

Essendo una ricetta facile e veloce che potrete preparare in anticipo l’ideale è gustarla fredda di frigorifero.

Richiede una cottura in forno di 20 minuti, 5 minuti per farcirla e sarà subito pronta da mettere in frigo a raffreddare.

Scopriamo dosi e passaggi da seguire per preparare le golose ma leggere Girelle di frittata di zucchine ripiene.

Girelle di frittata di zucchine: La ricetta

Ingredienti

600g zucchine romanesche

1 cipolla fresca

5 uova fresche

60g parmigiano grattugiato

200g stracchino

150g prosciutto cotto a fette

prezzemolo tritato q.b.

sale q.b.

olio evo q.b.

Procedimento

Preriscaldate il forno a 190° e foderate una teglia da forno con della carta forno.

In una terrina rompete le uova e sbattetele con sale, pepe e 2 cucchiai di olio evo. Lavate le zucchine e mondatele, se hanno il fiore di zucca intatto non buttatelo via e usatelo per cucinare dei gustosi fiori di zucca ripieni al forno. Sbucciate la cipolla e grattugiatela finemente insieme alle zucchine. Unitele alle uova, mescolata e aggiungete anche metà del parmigiano grattato (30g). Versate il composto nella teglia, livellate bene con il dorso di un cucchiaio e poi infornate per 20 minuti a 190°. A questo punto la frittata dovrà essere bene cotta, sfornatela e adagiateci un secondo foglio di carta forno sopra. Arrotolatela su stessa con delicatezza chiudendola come fosse una grande caramella e lasciatela raffreddare a temperatura ambiente. Nel frattempo che la frittata si raffredda lavate il prezzemolo e tagliatelo a pezzetti.

Quando la frittata sarà tiepida apritela, eliminate 1 foglio di carta forno lasciando l’altro in modo da poterla richiudere dopo. Farcitela in questo modo:

Spalmate lo stracchino sulla superficie, spolverate con il parmigiano rimasto e il prezzemolo.

Adagiate sopra le fette di prosciutto cotto e poi aiutandovi con la carta forno arrotolatela su se stessa dal lato più lungo.

Mettetela in frigorifero 2 ore a raffreddare per fargli prendere la forma.

Prima di servirla tiratela fuori dal frigorifero e affettatela in rotolini larghi circa 3 centimetri.

Buon appetito!

