Girasoli, come si coltivano? Tutti i consigli e le curiosità

I girasoli si possono coltivare sia in vaso che in giardino. Questa bellissima pianta è molto ornamentale ma hanno anche lo scopo alimentare per i suoi semi.

I girasoli sono fiori molto belli, protagonisti di molte opere artistiche. Spesso viene coltivata a scopo ornamentale oppure per i loro semi di girasole, molto gustosi e con buone proprietà nutrizionali. La particolarità è l’eliotropismo cioè orienta in maniera costante foglie e fiori verso il sole. Alcune varietà restano nane, mentre altre raggiungono anche i 3 metri.

Il girasole, come coltivarlo

Il girasole in realtà no è un unico fiore, esso è composto dall’infiorescenza composta da centinaia di fiori. Quelli esterni hanno un unico petalo, che si chiama ligule e nel disco arrivano ad essere 150 in totale. La dimensione del falso fiore può essere dai 17 fino a 30 cm. I finti fiori esterni sono sterili, attirando gli insetti impollinatori che si sposteranno verso quelli che devono produrre i semi, uno ciascuno.

Se desideriamo coltivare in vaso, potremo scegliere la varietà che più vi aggrada, sia nana che quelle giganti. Dovrete procurarvi i semi o le piantine, un vaso di circa 20 cm e terriccio drenante. Le cure sono identiche sia che lo coltiviamo a terra o in vaso.

Per iniziare con la semina del girasole, dobbiamo preparate il terreno, che deve essere ben drenante. Se optate per la semina in vaso, vi consiglio di mettere uno strato di ghiaia oppure l’argilla espansa, che poi ricoprirete di terriccio fertilizzato. Il periodo di semina va da primavera fino ai primi di giugno.

I semi devono essere interrati almeno a 2 cm di profondità e annaffiate. In una settimana circa dovrebbe inizierete a germogliare. Il terreno deve essere mantenuto umido, sostenendo la pianta con una bastoncino o un tutore apposito, in modo che il girasole cresca diritto. Se acquistate piante già germogliate, le dovete mettere a dimora una volta immediatamente, senza lasciare il colletto troppo scoperto. Sono piante molto robuste, semplicemente evitate ristagni idrici che farebbero marcire l’apparato radicale.