Giraffe, l’estinzione dilaga in 7 Paesi: i dati allarmanti degli esperti

Giraffe, secondo gli esperti sono già estinte in ben 7 Paesi. Occorre prendere dei seri provvedimenti se non vogliamo che spariscano del tutto.

Solo un secolo fa un milione di giraffe vagavano nell’Africa sub-sahariana, mentre oggi addirittura si sono estinte in almeno 7 Paesi su 28 in cui erano solite vivere. Attualmente ci sono soltanto 100.000 esemplari in branchi sparsi in tutto il continente africano.

L’allarme degli esperti

L’allarme era stato già dato 3 anni fa e inascoltato. A parlarne fu l’Unione internazionale per la conservazione della natura, ora ne parlano gli esperti di fauna selvatica durante la CMS COP13 cioè Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici di animali ospitata in India per la prima volta a Gandhinagar.

La popolazione delle giraffe negli ultimi 30 anni ha avuto un calo del 40%, facendole arrivare allo stato di specie vulnerabile nella Lista Rossa IUCN. Due sottospecie chiamate Nubian e Kordofan, sono in pericolo critico, e in pericolo sono la giraffa reticolata e la Masai. Ora la giraffa si è completamente estinta in 7 paesi: Burkina Faso, Eritrea, Guinea, Mali, Mauritania, Nigeria e Senegal.

In molti paesi stanno correndo al riparo, prendendo seri provvedimenti: Camerun, Ciad, Etiopia, Kenya, Repubblica Unita di Tanzania e Zimbabwe. Le misure mirano a far sopravvivere le giraffa, seguendo il trattato CMS COP13 delle Nazioni Unite, che mira a tutelare le specie migratorie e ai loro habitat.

Alcune infrastrutture hanno frammentato l’habitat e la popolazione di questo animale. Quindi strade, ferrovie, linee elettriche e condutture creano barriere alla migrazione, peggiorando la situazione di degrado dell’habitat, causato dagli incendi e dal cambiamento climatico, allevamento di bestiame e invasioni e scorribande dell’uomo la cui popolazione è in continua crescita. Per lo più stiamo parlando di bracconaggio per il commercio di carne, pelli e code che vengono utilizzate per la medicina tradizionale.

Gli esperti chiedono degli interventi concreti, pensati con la popolazione del posto, che possano capire la gravità della situazione e collaborare per la conservazione dell’Africa e non solo delle giraffe. Questo animale rischia realmente di scomparire. A contribuire in questo progetto è la The Giraffe Conservation Foundation, una fondazione che si opera con lo scopo di garantirne la sopravvivenza.