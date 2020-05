Caso Deborah Sciacquatori: archiviata l’inchiesta sulla 20enne che uccise il padre

Il gip di Tivoli ha archiviato l’indagine a carico di Deborah Sciacquatori, la 20enne che ha ucciso il padre Lorenzo nel corso di una lite dopo che l’uomo, ubriaco, si era scagliato contro la stessa giovane, la mamma e la nonna.

La ragazza non andrà a processo visto che per il Giudice il comportamento della giovane è inquadrabile nella legittima difesa contro un padre che ha indotto le donne a vivere

Era il 19 maggio del 2019 quando a Monterotondo Scalo (Roma) la giovane Deborah Sciacquatori, terrorizzata per le aggressioni ai suoi danni e a quelle ai danni della mamma e della nonna, ha prelevato il pugnale e ha ucciso il padre ubriaco.

“Io e mamma non credevano più nel futuro. Per questo non siamo mai nemmeno andate al pronto soccorso per farci medicare, per questo non abbiamo mai denunciato”,