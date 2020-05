Giove retrogrado 2020, la sua influenza sull’oroscopo dei prossimi mesi

Giove è diventato retrogrado il 10 maggio 2020 e lo sarà fino al 13 settembre. Vediamo cosa significa.

Giove non era retrogrado nel segno del Capricorno da 12 anni.

L’importanza delle piccole cose

Giove è retrogrado nel suo moto per gran parte dell’anno. Il moto retrogrado fa parte del ritmo naturale del pianeta ma, per il 2020, ciò avviene nel segno del Capricorno, un evento che non succedeva da 12 anni. L’abbondanza è rappresentata dal pianeta Giove che, tra l’altro, è anche responsabile di renderci le cose più chiare. Praticamente, il pianeta ci permette di avere più chiaro il nostro percorso di vita. Perciò, quando è retrogrado, questa chiarezza viene meno come viene meno il nostro potere di concentrazione.

Piuttosto che guardare le cose dalla giusta angolazione, l’influenza di Giove retrogrado, potrebbe portarci a soffermarci sulle piccole cose piuttosto che ad avere una visione di insieme. Ciò potrebbe far perdere di vista le cose davvero importanti per il nostro percorso di vita. Se guardiamo un paesaggio, possiamo coglierne la sua interezza e bellezza soltanto guardandolo globalmente. Se ci soffermiamo su un singolo dettaglio, magari stonato, questa bellezza potrebbe venire a mancare. Per contro, se non riusciamo a guardare ad un palmo dal naso, la nostra immaginazione è libera di viaggiare. In ogni modo, il soffermarsi su piccoli dettagli non è una cosa del tutto negativa perché potrebbe portarci ad apprezzare meglio il complesso.

Gli effetti

Giove retrogrado e nel Capricorno può far sì che la nostra mente si spinga oltre, facendo dei progetti per il nostro disegno di vita. Un momento in cui si possono gettare le fondamenta per un’espansione. Del resto, il Capricorno è un segno di terra che porta con se integrità e stabilità. Caratteristiche che potrebbero riflettersi in quelle basi.

Il quadro più ampio che una persona ha disegnato durante il periodo in cui Giove è stato retrogrado potrebbe essere visibile soltanto a settembre, in cui tutto apparirà più chiaro.

Tra gli effetti che Giove potrebbe farci avvertire spiccano stanchezza e letargia. In aggiunta, potremmo sentirci anche senza stimoli o motivazione.