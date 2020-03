Giovanni Scifoni, chi è l’attore italiano protagonista della nuova fiction Rai?

Chi è Giovanni Scifoni, l’attore italiano tra i protagonisti della fiction di Rai1 “Doc nelle tue mani”, dove interpreta il neuropsichiatra infantile Enrico Sandri

Scopriamo tutti i segreti di Giovanni Scifoni, dalla carriera alla vita privata dell’attore.

Chi è Giovanni Scifoni

Nasce a Roma, il 23 maggio del 1976, sotto il segno zodiacale dei Gemelli. Studia musica, e in particolare pianoforte e canto, e nel frattempo si dedica alla recitazione e al fumetto.

Nel 1998 si diploma alll’Accademia nazionale d’arte drammatica, dopo di che, nel 2003, esordisce nel cinema con il film “La meglio gioventù”.

Nel 2005 esordisce, invece, in tv, come protagonista della miniserie “Mio figlio”. Da qui la carriera di Scifoni è tutta in discesa: sarà nei cast di Don Matteo, Un caso di coscienza, Un medico in famiglia, L’ultimo papa re, La tempesta, Purché finisca bene, A testa alta – i martiri di Fiesole, Squadra antimafia 7 e di molti altri.

Esordisce come conduttore televisivo nel 2017 con la trasmissione “Beati voi”. Ha all’attivo anche alcune partecipazioni a le Iene, su Canale 5, come autore e inviato.

Nel 2020 è tra i protagonisti della fiction di Rai1 “Doc nelle tue mani”, in onda da giovedì 26 marzo 2020, che vede come protagonista l’attore Luca Argentero.

Nella fiction diretta da Jan Maria Michelini, Scifoni interpreterà un personaggio di nome Enrico Sandri, un neuropsichiatra infantile, molto amico del medico Andrea Fanti, interpretato proprio da Argentero.

Moglie e figli, chi sono?

Non si hanno molte informazioni relative alla vita privata di Giovanni Scifoni, vista l’estrema riservatezza dell’attore.

Di lui si sa sia sposato dal 2005 con la moglie Elisabetta. La coppia ha tre figli, Tommaso, Cecilia, Marco. Scifoni, che è un papà molto presente e amante delle arti a tutto tondo, ha scelto di insegnare musica personalmente ai tre figli.

Desidera si interessino all’arte, ma per il momento vuole tenerli lontani dalle luci della ribalta offerte dal mondo dello spettacolo italiano.