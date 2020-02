Giovanni Montesano, scomparso da cinque giorni: trovato morto a Matera

Il giovane Giovanni Montesano è stato trovato morto a Matera ed era scomparso nel nulla da cinque giorni. Che cosa gli è accaduto?

Giovanni Montesano è il ragazzo scomparso da cinque giorni: le ricerche si sono concluse dopo che i Vigili del Fuoco lo hanno trovato morto.

Trovato morto il ragazzo scomparso da Matera

Giovanni è il ragazzo di 30 anni che cinque giorni fa si era allontanato da casa. Con lui solo il telefono cellulare e nessuna spiegazione.

La sua famiglia non vedendolo rientrare ha sporto immediatamente denuncia e le ricerche sono iniziate lungo tutto il territorio di Matera. Proprio durante la puntata di ieri di Chi l’ha Visto era stato diramato un appello al fine di chiedere aiuto a tutti i cittadini italiani di avvisare nel caso in cui qualcuno in questi giorni lo avesse visto.

Le operazioni di ricerca sono state condotte da Carabinieri, Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza accompagnati dai volontari che in queste ore hanno battute alune zone. Il ragazzo era solito camminare tra i sassi da solo ed era abituato a recarsi in alcune zone.

Proprio in quelle zone i Vigili del Fuoco hanno trovato il corpo di Govanni, mentre osservavano una zona impervia vicino al torrente. Il corpo era semi coperto dall’acqua, vicino alla zona dei Sassi lungo la profonda gravina della Madonna dell’Idris.

La causa della morte non è ancora stata stabilita e sarà proprio l’autopsia a determinare cosa sia accaduto al ragazzo, anche se la pista più seguita è quella di un incidente. Non si esclude alcuna pista, compresa quella del gesto volontario.

La polizia indaga sull’accaduto e nei prossimi giorni si potranno avere maggiori informazioni grazie ai risultati dell’autopsia.