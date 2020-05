Giovanni Maini, chi è il protagonista di Summertime? Tutto su “Edo”

Chi è Giovanni Maini, il giovane attore che interpreta il personaggio di Edo nella serie tv di Netflix intitolata “Summertime”

Scopriamo insieme tutti i segreti di Giovanni Maini, dall’infanzia a Bologna agli esordi nel mondo dello spettacolo italiano, dal successo con la serie di Netflix “Summertime” al percorso accademico, fino ad arrivare alla vita privata e sentimentale!

Chi è Giovanni Maini

Nasce a Bologna, il 19 febbraio del 2020, sotto il segno zodiacale cuspide Acquario/Pesci.

Per Maini quella in Summertime sembrerebbe essere la prima vera esperienza nel mondo della recitazione. In una recente intervista, il giovane ha raccontato di essersi presentato ai provini del film di Giorgio Dritti sul pittore Ligabue, ma di essere stato richiamato per il personaggio di Edo.

Mentre girava gli episodi della prima stagione, Maini preparava la maturità al Galvani, approfittavo delle pause sul set. Ora si è iscritto alla facoltà di Ingegneria biomedica all’Alma Mater.

Vita privata e curiosità

Il bel giovane attore appare molto criptico e non è possibile scavare a fondo sulla vita, anche considerato che sia parte, solo da poco, del mondo dello spettacolo italiano.

Per questo non è possibile ricavare quasi nessuna informazione sulla vita privata di Giovanni Maini, tanto meno su quella sentimentale. Non è chiaro se il giovane attore sia fidanzato oppure no.

L’attore ama mantenere i contatti con i suoi fan e per questo ha aperto un profilo ufficiale su Instagram, che vanta circa 122mila follower. A destare qualche sospetto sulla sua vita sentimentale è proprio tale profilo, che da qualche tempo si chiama “Amolamiadonna”.

Inoltre, il giovane attore ha postato di recente una foto in compagnia con un’altra coetanea, mentre i due sono intenti ad addentare delle fragole. Anche la foto ha sollevato dei gossip, tanto che le fan dell’attore la hanno commentata esprimendo la loro gelosia.