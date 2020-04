Chi è Giovanni Di Benedetto, il fratello gemello di Madre Natura, Paola Di Benedetto, vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello Vip

Scopriamo tutti i segreti di Giovanni Di Benedetto, dall’infanzia alla comparsa in televisione, fino ad arrivare allo speciale rapporto coltivato con la sorella, la modella italiana Paola Di Benedetto.

Chi è Giovanni Di Benedetto

Nasce a Vicenza, l’8 gennaio del 1995, sotto il segno zodiacale del Capricorno, da genitori siciliani emigrati al Nord.

Di Benedetto non è un personaggio noto nel mondo dello spettacolo, ma è conosciuto per essere il fratello gemello di Paola Di Benedetto. Si tratta della modella italiana diventata celebre per le sue partecipazioni a Ciao Darwin come Madre Natura, L’Isola dei famosi e Grande Fratello Vip 4, reality show di cui è stata proclamata vincitrice.

Vita privata e curiosità

Non si hanno molte notizie riguardo la vita privata di Giovanni Di Benedetto, per via della sua estrema riservatezza.

Il giovane classe ’95 possiede un profilo ufficiale su Instagram, che vanta 2.516 follower e in cui posta spesso scatti della sua vita quotidiana.

Dalle foto emerge un profondo amore per gli animali e in particolare per i gatti. Il giovane è molto legato alla sua gatta, la piccola Margot, che sembra la vera e propria protagonista del profilo del gemello di Paola Di Benedetto.

Per quanto riguarda il rapporto con la sorella, i due appaiono immensamente legati e lo dimostra anche la sorpresa fatta dal ragazzo alla sorella nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 4.