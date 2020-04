Chi è Giovanna Civitillo, la celebre professoressa de L’Eredità nota per la sua “scossa”, moglie di Amadeus e madre di José Alberto

Scopriamo insieme tutti i segreti di Giovanna Civitillo, dall’infanzia alla passione per la danza, dagli esordi nel mondo dello spettacolo italiano al successo su Rai 1 con L’Eredità, dalla vita privata al fianco del marito e celebre conduttore Amadeus fino ad arrivare al rapporto con il figlio José Alberto.

Chi è Giovanna Civitillo

Nasce a Vico Equense, in provincia di Napoli, il 9 settembre del 1977, sotto il segno zodiacale della Vergine.

Sin da piccola si appassiona al mondo della danza e accede a numerosi corsi. Debutta nel settore dello spettacolo nel 1996, come ballerina, in diversi programmi tv, come Fantastica italiana (1997), Carràmba! Che sorpresa (1998), Beato tra le donne (1999) e Domenica in (2001).

Diventa nota al grande pubblico televisivo, quando, dal 2002 al 2006, affianca Amadeus nel programma L’eredità in onda su Rai 1, sempre nel ruolo di ballerina e valletta.

Nel 2020, la Civitillo viene scelta da La vita in diretta come inviata del programma in collegamento da Sanremo, per la settimana in cui si svolge il Festival della canzone italiana.

Chi sono il marito e i figli

La Civitillo conosce nel 2002 il noto conduttore Rai Amadeus, nel corso del programma quiz “L’Eredità”, dove la donna è una delle professoresse e delizia il pubblico la sua celebre “scossa”.

La relazione tra i due inizierà un anno dopo, mentre la separazione ufficiale tra Amadeus e la moglie Marina di Martino, a cui era legato dal 1993, arriverà nel 2007. Da quel matrimonio era nata anche una figlia, Alice Sebastiani, classe ’98.

La coppia formata da Amadeus e Giovanna, invece, ha un figlio di nome Josè Alberto, nato il 19 gennaio del 2009. Dopo essere convolati a nozze mediante rito civile nel 2009, la coppia si è sposata in chiesa nel 2019.