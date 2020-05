Giovanna Botteri, chi è la giornalista italiana? Carriera, famiglia e polemica

Chi è Giovanna Botteri, la giornalista italiana al centro della polemica che la vede vittima di body shaming per via del suo look

Scopriamo insieme tutti i segreti di Giovanna Botteri!

Chi è Giovanna Botteri

Nasce a Trieste, il 14 giugno del 1957, sotto il segno zodiacale dei Gemelli. Si laurea in Filosofia, all’Università degli Studi di Trieste, dopo di che prende un dottorato in Storia del cinema presso la Sorbonne di Parigi.

Nei primi anni ’80 inizia a scrivere per alcuni giornali locali, mentre nel 1985 entra in Rai, dove collabora con Michele Santoro. Il suo ruolo di giornalista raggiunge maggiore rilievo quando approda nella redazione esteri del TG3.

La Botteri diviene una delle inviate speciali di spicco con i suoi servizi dalle zone più calde del pianeta, come la Bosnia, l’Algeria, in Sudafrica, l’Iran, l’Albania, il Kosovo, l’Afghanistan e l’Iraq. Oggi è attiva come corrispondente dalla Cina.

Il body shaming

Negli ultimi mesi, la Botteri si è trovata al centro del body shaming da parte di alcuni utenti che avrebbero sottolineato come la giornalista, durante i servizi dalla Cina per discutere dell’emergenza Coronavirus, vestisse sempre lo stesso maglione e non avesse i capelli particolarmente curati.

Ad aumentare il carico ci ha pensato anche Striscia La Notizia, con un servizio nel quale si accusava la Botteri di scarsa pulizia tramite vignette e fuori fuori campo. Dopo la sua conclusione, sui social si è scatenato il putiferio, quando buona parte del pubblico italiano ha accusato la produzione del tg satirico di body shaming.

Vita privata e curiosità

Non si hanno molte notizie relative alla vita privata di Giovanna Botteri. Ciò che è noto è che abbia avuto una relazione con Lanfranco Pace, un giornalista inglese naturalizzato italiano.

La coppia ha messo al mondo una figlia, Sarah Ginevra Paci, che, dopo aver studiato Economia, lavora come manager per un’importante azienda italiana.