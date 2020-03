Tragedia in Russia: una giovane madre è stata picchiata a morte. La sua bambina di un anno l’ha vegliata per due giorni, restandole abbracciata.

Ekaterina Telkina, 27 anni, è stata trovata morta da un membro della famiglia preoccupato di non sentirla da giorni, il quale ha fatto irruzione nel suo appartamento dopo che non aveva risposto a diverse telefonate, secondo quanto affermano fonti locali.

La figlia di un anno, Eva, era accanto al suo corpo. La bambina è stata salvata da un parente che ha trovato le in un appartamento di Mosca, in Russia. La piccola abbracciava il corpo del genitore ormai deceduto.

Il parente ha telefonato immediatamente ai paramedici e alla polizia. Ci troviamo di fronte all’ennesimo femminicidio.

Ekaterina Telkina, madre uccisa in Russia: figlia di un anno abbracciata al suo corpo

Ekaterina Telkina è stata lasciata priva di vita nell’appartamento dove è stata uccisa.

Accanto al suo corpo, la piccola Eva che, dopo due giorni di veglia, aggrappata al corpo della madre – era debole visto che non aveva mangiato né bevuto per due giorni ed è stata portata d’urgenza in ospedale.

La polizia ha detto ai giornalisti di sospettare che Ekaterina sia stata picchiata a morte dal suo ragazzo. Il corpo della mamma era coperto di lividi, hanno detto fonti. Un uomo di 39 anni è stato arrestato e preso in custodia.

Eva, figlia di Ekaterina Telkina: le sue condizioni dopo il ricovero

Dopo le cure ospedaliere, secondo quanto riferito, Eva si sta riprendendo bene e viene seguita da parenti.

Anche due anni è accaduto un fatto analogo: una mamma russa su tre è stata uccisa dal suo ragazzo. Si trattava di Marina Kovalenko, 29 anni, che fu segnalata come dispersa, per poi essere rintracciata dalla polizia, ormai priva di vita.

La ragazza aveva conosciuto un uomo in un bar: secondo quanto riportarono le telecamere di sicurezza a circuito chiuso, i due si sono sposati dall’esercizio al garage e – da lì – non è uscita più viva.