Scoperto il corpo senza vita di Federica Leardini, i vigili del fuoco e i carabinieri hanno ritrovato il cadavere nelle acque dell’Adige.

Sparisce dopo una truffa online

Ritrovata nell’Adige

Federica Leardini, 35 anni, è stata ritrovata senza vita dai vigili del fuoco e dai carabinieri, che hanno rinvenuto il suo corpo nelle acque dell’Adige.

Il corpo della giovane donna, che era riaffiorato dalle acque dell’Adige, era imbrigliato in un ramo, in territorio di Villa Bartolomea.

Si suppone che la donna sia caduta nelle fredde acque del fiume, circa 3 chilometri a valle.

Al momento sono in corso gli accertamenti da parte degli uomini dell’Arma dei Carabinieri.

Come riferisce anche il giornaledivicenza.it la donna, che da venerdì aveva fatto perdere le sue tracce, era sposata ed era madre di una bimba.

Quel giorno Federica Leardini, 35 anni, era andata all’ufficio postale per compiere delle operazioni dal suo conto corrente.

Tuttavia la giovane, una volta allo sportello, si era resa conto che i soldi sul conto corrente si erano volatilizzati e tutti i soldi depositati erano spariti.



Il conto prosciugato

La donna, una volta appreso che qualcuno avesse compiuto operazioni di acquisto online prosciugandole il conto, sarebbe rimasta sconvolta.

Una volta rientrata in casa, la giovane sarebbe uscita nuovamente verso le 16 e una volta a bordo della sua auto, si sarebbe allontanata, senza fare più ritorno a casa.

L’allarme è stato dato dal marito, che dopo averla chiamata più volte senza ricevere risposta, ha chiamato il 112.

A questo punto sono partite le ricerche ad opera dei Carabinieri di Nogara, i quali hanno agganciato il cellulare della donna in prossimità prima di San Pietro di Legnago e poi a Legnago.

Infine del cellulare non si è registrata più alcuna attività, fino a che sabato verso le 18 è stata fatta la tragica scoperta. È stata ritrovata l’auto di Francesca, una Citroen parcheggiata in una stradina via Argine, a Legnago, che conduce al fiume.