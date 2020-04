Giovane mamma picchiata dal compagno 36enne violento e alcolizzato

Litigio, giovane donna denuncia il compagno 36enne violento

È accaduto a Roma una giovane mamma è stata pestata dal compagno, un 36enne violento e con problemi di alcolismo, perché aveva chiesto alla suocera di passare del tempo con la figlia.

Il 36enne convivente ha preso a calci e pugni la giovane donna, mentre la suocera continuava a minacciarla di morte.

I vicini sentite le urla sono intervenuti per aiutare la ragazza.

Giovane madre picchiata dal compagno 36enne

L’episodio di violenza non era il primo, ma da tempo la giovane mamma era costretta a sopportare le violenze del convivente e di sua madre, pronta ad appoggiare il figlio violento.

Minacce, scene di violenza e insulti acuiti dallo stato di ebbrezza del compagno 36enne, che aveva iniziato a bere già dal primo pomeriggio e che poi si era accanito sulla giovane donna.

Appena sono intervenuti gli agenti del Reparto Volanti per bloccare l’uomo sono rimasti inorriditi dalla scena.

La donna era a terra in lacrime, mentre il compagno e la suocera continuavano a dire che l’avrebbero uccisa.

Ragazza denuncia il compagno violento

La ragazza ha raccontato agli investigatori che non era la prima volta che il compagno la picchiava, ma che non aveva mai voluto denunciare l’uomo per paura di subire ritorsioni.

Stavolta la ragazza ha deciso di denunciare il compagno 36enne, che è stato incarcerato a Regina Coeli.