Giovane insegnante uccisa dopo essere caduta da un autobus

Ecco l’incredibile storia della donna caduta da un autobus, che è morta subito dopo investita da un’automobile.

Oggi vi raccontiamo una storia atroce, che in poche ore sta facendo il giro del web.

Una giovane insegnante, infatti, è morta in un modo che sta mandando sotto choc il mondo intero.

Il terribile incidente di Amanda Kinsella

Un’insegnante di 27 anni è stata uccisa dopo essere caduta da un autobus ed essere stata investita da un’auto mentre si recava a una festa dopo il matrimonio.

Amanda Kinsella “ha illuminato la vita di tutti” e “vivrà ogni giorno nei cuori della sua famiglia”, è stato detto alla sua messa funebre.

Il giorno della sua morte era tornata a casa dal lavoro in Medio Oriente e stava partecipando al matrimonio di un amico quando si è verificato lo straziante incidente.

Resta inteso che Amanda si è alzata in piedi per prendere qualcosa in un autobus che trasportava gli invitati al matrimonio, quando è caduta contro la portiera del veicolo ed è stata investita da un’auto.

Per lei non c’è stato nulla da fare

La donna è stata trasportata in aereo al Beaumont Hospital di Dublino, ma è morta venerdì sera nonostante gli sforzi dei medici per salvarla.

Le persone in lutto della chiesa di St Mary, Bennekerry, hanno detto:

“L’incidente ci ha davvero scioccato e ci ha lasciato senza parole. La nostra preghiera e il nostro amore per te sono cresciuti per te negli ultimi giorni. Era una ragazza attiva e impegnata. “

Brendan, il suo ragazzo, ha portato una foto di loro due. Ai partecipanti ha detto che era “l’amore della sua vita”.

Un bouquet floreale di rose rosse adornava la sua bara di quercia, portata in chiesa da parenti e amici.

Non ci rimane che stringerci al dolore della famiglia!