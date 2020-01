Giorni della Merla, la vera storia e le tradizioni: perché sono i giorni più freddi dell’anno?

Cosa sono i giorni della merla? Sono i giorni più freddi dell’anno e il nome si basa su una leggenda. Scopriamola insieme.

I giorni della merla sono il 29, 30 ed il 31 gennaio. Il nome di questi giorni deriva da un’antica leggenda molto affascinante. Si tratta di un racconto tramandato di generazione in generazione, che ci parla di un freddo e gelido inverno.

Che cosa sono i giorni della Merla?

I protagonisti sono una famiglia di merli, Pasquino, Nerea ed i loro tre figli Verina, Podino e Sirino. La famiglia era emigrata a Milano, verso la fine dell’estate e aveva creato il loro nido su un alto albero nel quartiere Porta Nuova, nel cortile di un palazzo.

L’inverno fu molto rigido e freddo, molta neve era caduta imbiancando tutta la città. Un giorno Nerea disse a Pasquino di temere per la vita dei figli, e che avrebbero dovuto trovare un rifugio migliore. Per questo Pasquino ha cercato un posto riparato, costruendo un nido sotto una grondaia. Ogni giorno i genitori andavano alla ricerca di cibo a turno, cosa molto difficile dato che tutto era congelato e ricoperto di neve.

Data questa difficoltà, Pasquino decise di volare nei paesi vicini a Milano, per trovare un rifugio molto caldo. Nel frattempo, la merla Nerea rimase per proteggere i pulcini intirizziti dal freddo e sofferenti per la fame. Aveva spostato il nido vicino ad un comignolo su un tetto vicino, in modo da stare nel tepore.

Il freddo durà 3 giorni, proprio gli ultimi tre di gennaio. Quando tornò Pasquino non riconobbe la moglie e i suoi piccoli, perché stando vicino al comignolo erano tutti neri. Passò la notte abbracciato a Nerea e il primo giorno di febbrai, finalmente uscì il sole. Tutti uscirono dal nido invernale neri. Dopo questo fatto, tutti i corvi nacquero neri, rendendo i merli bianchi una rara eccezione. Questa è la leggenda che ha dato vita ai giorni della merla, quelli più freddi dell’anno, così nominati in ricordo della famiglia di merli milanesi.