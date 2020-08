Giornata mondiale del Gufo, eventi social e passeggiate

Il 4 agosto ricorre la Giornata mondiale del Gufo. Saranno previsti degli eventi sui social, delle dirette YouTube e uscite guidate per conoscere e tutelare questi rapaci.

Martedì 4 agosto si celebrerà la Giornata Mondiale del Gufo. Questa splendida famiglia di rapaci, sono il simbolo della notte e spesso accusati a torto di portare sventure. Alcune associazioni di tutela capitanati dal Gruppo Italiano Civette di Parma, hanno organizzato molte iniziative per far conoscere al meglio gli Strigiformi.

Le iniziative

Nel mondo ci sono in totale 268 specie di rapaci notturni, 14 in Europa e 10 in Italia. Anche i gufi in natura vivono un periodo difficile, spesso grazie all’azione dell’uomo come le associazioni ricordano:

“riscontrare diversi e drammatici problemi sopravvivenza dovuti ai rischi provocati da deforestazione, incendi, dalle conseguenze dei cambiamenti climatici, dal traffico illegale e dal bracconaggio e dall’uso di pesticidi e veleni per i topi”.

Per celebrare questa ricorrenza si è iniziato oggi domenica 2 agosto col “Gufo Day”, con una rassegna di video su Youtube sul canale, dirette dalla pagina Facebook “Festival dei Gufi” con ospiti, esperti che parleranno di gufi e di come tutelarli e mantenere il loro benessere. Ad aprire i lavori è l’ornitologo Marco Mastrorilli, presidente del Gruppo Italiano Civette, ornitologo, il miglior esperto a livello mondiale 2015.

Lunedì 3 agosto l’evento prosegue sempre sui social, distribuendo lo spot ufficiale della Giornata Mondiale del Gufo. Martedì 4 agosto verranno pubblicate delle interviste rilasciate da esperti mondiali come Motti Charter, Inigo Zuberogoitia e David Johnson. Verrà poi presentato il libro “I nomi dialettali dei rapaci notturni in Italia” di Marco Mastrorilli e Alice Cipriani, edito da Gruppo Italiano Civette e Noctua Book dal titolo e disponibili in download gratuitamente.

Per concludere questa celebrazione, saranno previste tre uscite notturne guidate: