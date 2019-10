Giornata mondiale degli insegnanti, ecco cosa celebra Google con il suo doodle del 5 ottobre

La giornata mondiale degli insegnanti è il doodle di Google del 5 ottobre. Scopriamo insieme questa importante celebrazione!

Google oggi dedica il suo doodle del 5 ottobre alla giornata mondiale degli insegnati, indetta dall’Unesco. Scopriamo insieme la sua affascinante e interessante storia.

Il doodle di Google del 5 ottobre

Oggi è la giornata mondiale degli insegnanti come da volere dell’Unesco, che commemora la sottoscrizione delle Raccomandazioni Unesco sullo status di insegnante.

Tale viene vista come figura di riferimento per tutti i diritti e le responsabilità su base mondiale. Il suo obiettivo principale è quello di far emergere delle riflessioni in merito ad un ruolo che viene evidenziato come “professionista della formazione”.

Una luce puntata non solo su come svolgere questo difficile mestiere ma anche per le condizioni in essere di alcuni Paesi e alcune scuole non proprio all’avanguardia.

Il documento delle Raccomandazioni Unesco è stato editato nel 1996 successivamente integrato nel 1997 con le Raccomandazioni dell’educazione superiore.

Le prime pagine sono improntate verso la voglia di consapevolezza, dove porre importanza su questa risorsa imperativa per lo sviluppo cognitivo e di informazione di ogni essere umano che intraprende un percorso scolastico.

Non solo insegnamento ma anche educazione, sprono per vedere cosa riserva il futuro e aiuto per il porsi degli obiettivi da perseguire.

La storia di Chris Ulman

Durante questa giornata vengono anche ricordati degli insegnanti particolari, che hanno lasciato la loro firma e ancora oggi vengono presi come esempio assoluto.

E’ il caso di Chris Ulman, insegnante di Jacksonville – Stati Uniti – che ha voluto dare ai suoi studenti l’insegnamento forse migliore: l’autostima. La sua classe composta da ragazzi con patologie differenti, dalla sindrome di Down sino all’autismo è un esempio di come non ci sia alcuna diversità:

“partecipano ad attività scolastiche, ballano e prendono parola durante i dibattiti”

Ulman afferma che è l‘approccio nonché educazione differente a permettere un risultato di tale importanza.

Non ci resta che ringraziare e fare gli auguri a tutti gli insegnanti del mondo!