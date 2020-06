Giornata mondiale dell’ambiente 2020: biodiversità e tutela

La giornata mondiale dell’Ambiente appena conclusa ha come tema la biodiversità. Il pericolo viene ancora ignorato.

La giornata mondiale dell’ambiente 2020 ha avuto come tema la biodiversità che passa anche dalla mitigazione dei cambiamenti climatici. La 46esima edizione ha come motto “Time for nature” che tradotto letteralmente dice è il momento per la Natura. Non possiamo far a meno di proteggere la natura, la sola in grado di purificare l’aria e produrre energia.

La manifestazione

Ogni 5 giugno dal 1974 si celebra la giornata mondiale dell’ambiente, che mira a farci prendere maggiore coscienza delle problematiche ambientali. Quest’anno si parla di biodiversità e l’Onu afferma che è:

“la base che sostiene tutta la vita sulla terra e sott’acqua […] ogni aspetto della salute umana, fornendo aria e acqua pulita, cibi nutrienti, conoscenze scientifiche e fonti di medicina, resistenza naturale alle malattie e mitigazione dei cambiamenti climatici. La modifica o la rimozione di un elemento di questa rete, influisce sull’intero sistema di vita e può produrre conseguenze negative”.

Le azioni dell’uomo devono tener conto della tutela dell’ambiente, dobbiamo cercare di ridurre il nostro impatto ambientale, riducendo i cambiamenti climatici. Se non cambiamo il nostro stile di vita, non potremo sostenere più tutti: a questo ritmo servirebbe 1,6 terre per sostenerci.

Una delle conseguenze della biodiversità potrebbe essere il collasso dei sistemi alimentari e sanitari. La presenza del covid 19 o alte malattie dovrebbe farci riflettere: un miliardo di casi di malattia e milioni di morti, nascono da un virus della famiglia coronavirus. Il 75% delle malattie infettive che stanno emergendo nell’uomo sono zoonotiche, cioè trasmesse dagli animali all’uomo.

Emergenze ambientali degli ultimi anni