Giornata della memoria 2021: tutti i programmi e i film in tv

Ecco la programmazione televisiva, dal 24 al 27 gennaio 2021, relativa alla ricorrenza che commemora le vittime dell’Olocausto.

Il 27 gennaio, come ogni anno dal 2005, si celebra la giornata per non dimenticare le vittime dell’Olocausto e le atrocità della Seconda Guerra Mondiale.

La televisione italiana pensa sempre a un palinsesto speciale, con programmi e film tematici realizzati da autori e registi di fama mondiale.

Di seguito, la programmazione televisiva prevista dal 24 al 27 gennaio 2021!

Giorno della memoria 2021: domenica 24 e lunedì 25

Domenica, 24 gennaio 2021, alle ore 21,30, su Rete 4, andrà in onda Schindler’s List, il pluripremiato film del 1993 di Steven Spielberg con Liam Neeson.

Alle 22,45 del 24 gennaio, sul canale Nove, verrà invece trasmesso Bombe su Auschwitz, diretto da T. Dunn. La pellicola è ambientata nel 1944 e vede protagonisti due prigionieri fuggiti da Auschwitz.

Lunedì, 25 gennaio 2021, alle ore 21,05, su Cine34 (canale 34), la programmazione prevede La vita è bella, il film premio Oscar di Roberto Benigni del 1997.

Alle 21,15 su Rai 5 (canale 23) verrà trasmesso il documentario Le mani di Primo Levi di Bruna Bertani con riprese originali e inedite.

Giorno della memoria 2021: martedì 26 e mercoledì 27

Martedì, 26 gennaio 2021, alle ore 13,15 su Rai Tre, il pubblico vedrà Passato e Presente – Edith Stein e la religione nazista, una trasmissione di approfondimento storico di Rai Cultura condotta da Paolo Mieli e diretta da Agostino Pozzi.

Alle 15,00 su Rai Storia vi sarà il documentario Il coraggio e la pietà. Gli ebrei in Italia durante la guerra, mentre alle 21,10 su Rai Movie (canale 24) Corri ragazzo corri, film con protagonista un bambino ebreo di otto anni.

Alle 21,10 su Tv2000 andrà in onda La storia di Anne Frank – 1a parte, diretto da Robert Dornhelm, mentre allo stesso orario su Rai Storia (canale 54) vi sarà Fossoli: anticamera per l’Inferno.

Di seguito il resto della programmazione:

26 gennaio

Ore 21,15, Rai 5 (canale 23): Lo Stato contro Fritz Bauer

Ore 23,00, Rai Movie (canale 24): Lettere da Berlino

27 gennaio

Ore 10,55, Rai 1: Quirinale: celebrazione della Giornata della Memoria alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Ore 13,15, Rai Tre: Shoah: deportati, salvati e resistenti

Ore 14,00, Rai Movie (canale 24): Il diario di Anna Frank

Ore 20,35, Rai 5 (canale 23): La memoria in musica – Morricone e la Shoah

Ore 21,12, Focus (canale 35): Memories of a nazi camp

Ore 22,12, Focus (canale 35): Women of ravensbruck

Ore 23,42, Canale 5: Il pianista