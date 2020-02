Giornata dei calzini spaiati, perchè si festeggia il 7 febbraio? Storia e tradizione

Il 7 febbraio 2020 si celebra la giornata dei calzini spaiati. Si tratta di una festa che viene celebrata da ben 10 anni. Vediamo perché.

L’idea della giornata dei calzini spaiati è nata in una scuola elementare del Friuli Venezia Giulia. Vediamo la sua storia e la ricca tradizione

Che cos’è la giornata del calzino spaiato?

La giornata dei calzini spaiati è nata in Italia, in una scuola elementare del Friuli Venezia Giulia, in particolare, a Terzo di Aquileia. E’ lì che la maestra Sabrina e le sue quattro amiche del FriulClaun hanno ideato questa festa. Il gruppetto composto da cinque donne Claun, con tanto di nasone rosso, proposero la giornata attraverso Facebook. Da allora, la giornata ha fatto il giro delle scuole, dei campi sportivi ma anche delle famiglie e dei posti di lavoro. Una giornata che può essere festeggiata da tutti, senza limiti di età.

Si sono presi ad emblema di un modo di essere i calzini spaiati. Calzini provenienti da tanti posti diversi e che, spesso, sono diventati delle marionette per far sorridere.

La storia e il tema di quest’anno

L’ideatrice di questa giornata, la maestra Sabrina, è sempre stata in grado di stimolare abilmente i suoi allievi e, ogni anno, decide di abbinare alla giornata dei calzini spaiati, una storia inventata diversa. Un progetto, quello della maestra, che funga non solo da diversivo per i piccoli studenti ma anche con fini sociali. Nel 2018, ad esempio, con la Carovana Artistica, le marionette create con i calzini, giunsero al confine della Bosnia. Gli spettacoli ebbero il fine di essere un momento di evasione per i piccoli sfollati.

Per capire su cosa verterà il tema dell’edizione 2020, basterà collegarsi alla pagina Facebook dell’iniziativa. I calzini avranno il compito di raccogliere messaggi di amicizia. Alcune maestre, nei giorni scorsi, infatti, avranno fatto appendere i calzini spaiati dei bimbi ad un filo, ciascuno con il proprio nome. All’interno, nella giornata di oggi, il bambino troverà un messaggio, un disegno, una frase, che un altro bambino avrà deciso di inserire dentro al calzino.

Ma i calzini avranno anche il ruolo di portare bellezza nel paese in cui vivono. Infatti, i calzini potranno essere trasformati in simpatici animaletti per abbellire i tronchi degli alberi dei paesi. Inoltre, al loro interno, conterranno dei messaggi di amicizia.