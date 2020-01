Giornalista trovato morto vicino un’auto bruciata a Roma: è Giuseppe Catalano

E’ accaduto a Roma ieri sera. Un giornalista è stato trovato morto vicino ad un’autovettura bruciata.

Il ritrovamento del giornalista morto è avvenuto durante la serata di ieri nelle campagne del Monte Soratte.

Giornalista morto nelle campagne a Nord di Roma

L’auto bruciata ed il cadavere del giornalista sono stati rinvenuti ieri sera a Nord di Roma. Per la precisione, il giornalista morto è stato ritrovato nelle campagne del monte Soratte, zona Sant’Oreste. Dalle prime indagini, si pensa che la morte sia stata dovuta ad un incidente stradale. Il giornalista era il settantasettenne Giuseppe Catalano, giornalista romano in pensione che risiedeva nel quartiere attorno alla Tomba di Nerone.

Il ritrovamento è stato fatto in zona Fossa Rocca da un contadino della zona. L’uomo ha allertato le forze dell’ordine. La zona in cui è avvenuto il ritrovamento è particolarmente rurale ed è raggiungibile soltanto attraverso una stretta strada non asfaltata.

Indagano gli inquirenti

L’ipotesi di incidente si fa meno probabile se si pensa che il cadavere di Catalano si trovava a circa 50 metri dall’autovettura. Si trattava di una Smart bruciata totalmente. Sul corpo di Catalano non c’erano ferite ma soltanto delle ustioni alle mani.

La Smart era, inoltre, lontano dalla stradina per diversi metri. Sul caso sta indagando la procura di Ostia con la scientifica. La prima ipotesi di incidente è stata fatta in virtù del fatto che l’uomo avrebbe potuto aver perso il controllo della macchina. In questo modo, sarebbe uscito di strada per 250 metri e la vettura si sarebbe incendiata.

L’uomo si sarebbe allontanato dal suo veicolo per chiedere aiuto ma sarebbe deceduto prima di raggiungere il suo intento. Per la salma è stata disposta l’autopsia e si trova al Gemelli di Roma mentre il veicolo è stato posto sotto sequestro.