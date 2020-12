Il papà di questa giornalista è molto famoso: notate la somiglianza?

È figlia di un grande nome del piccolo schermo e lavora per Mediaset. Avete capito di chi parliamo? Lei è uno dei mezzobusti più famosi.

Lavora per Mediaset ed è figlia di uno dei nomi più conosciuti del piccolo schermo italiano. Non sapete di chi parliamo? Il pensiero è lecito, visto che non vi abbiamo ancora rivelato il nome della persona di cui stiamo accennandovi.

Ci riferiamo a Susanna Galeazzi, figlia del noto Giampiero, che lavora come giornalista al TG5, per il quale ha curato molte interviste, in ambito musicale, intervistando artisti sia nazionali che internazionali.

Susanna Galeazzi, la carriera a Mediaset

Susanna Galeazzi è la figlia del famoso telecronista sportivo, Giampiero Galeazzi. La donna, classe ’78, lavora per il TG 5.

Nel corso della sua esperienza nella redazione della rete ammiraglia dell’azienda, si è occupata di interviste musicali e, per questo, ha avuto opportunità di fare domande interessanti ad artisti nazionali ed internazionali.

Prima di approdare a Canale 5, ha fatto anni di gavetta nella redazione di Verissimo dove svolge, ancora oggi, un secondo impiego.

Prima di lavorare per il TG5, inoltre, ha svolto il proprio lavoro di giornalista per Kataweb, per l’Espresso e per Sky TG24, come giornalista sportiva, ricalcando un po’ quella che è stata la carriera del padre che prima di essere un cronista sportivo è stato un ex canottiere italiano.

Susanna, la vita privata: tra amore e lavoro

Donna sportiva e sempre in movimento, ha avuto un ruolo sul campo anche per quanto riguarda la triste vicenda del Bataclan.

Ha una figlia nata nel 2017, di nome Greta, di cui il nonno è follemente innamorato. La bambina è nata dall’unione di Susanna con Mìattia Mirabella, biotecnologo e i due fanno coppia fissa dal 2012.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑺𝒖𝒔𝒂𝒏𝒏𝒂 𝑮𝒂𝒍𝒆𝒂𝒛𝒛𝒊 ( 𝑺𝒖𝒏𝒊 ) (@susanna.galeazzi)



Non sono mai convolati a nozze, in quanto è come se fossero sposati, anche senza firmare documenti e atti burocratici. La Galeazzi, infatti, in un’intervista, ha riferito in merito che lei, il compagno e la piccola Greta “siamo ugualmente una famiglia“.