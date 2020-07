Orrore in TV, giornalista perde un dente in diretta: il video diventa virale

Orrore in TV, giornalista perde un dente in diretta: il video diventa...

Imbarazzante imprevisto per Marichka Padalko che ha perso un dente in diretta, mentre era intenta a condurre il TG. La giornalista ha commentato così quanto è successo in studio.

Piccoli inconveniente per Marichka Padalko

Durante la presentazione delle notizia del giorno, Marichka Padalko è stata protagonista di un imbarazzante episodio. La giornalista di una rete ucraina ha perso un dente mentre era intenta a condurre il TG quotidiano. Nonostante il piccolo inconveniente, la donna ha cercato di non far trasparire alcuna emozione e ha raccolto il dente caduto e l’ha nascosto tra le mani, come se non fosse successo nulla. Ha continuato a condurre anche se il gesto non è passato inosservato ai telespettatori.

Sul social, il video in questione è diventato virale e lei ha commentato l’accaduto con sorprendete autoironia: ecco le sue parole.

La giornalista commenta l’accaduto

Dopo la messa in onda del TG sul canale 1+1, il video che ritrae Marichka Padalko che perde il dente è diventato virale sui social. La sua reazione ha sorpreso tutti i telespettatori e lei stessa ha condiviso il video che racconta quanto successo in studio, accompagnato dalla seguente didascalia:

«Sì, ho davvero perso parte del mio dente anteriore, durante la trasmissione della TSN alle 9 del mattino. Questa è probabilmente l’esperienza più curiosa che ho avuto in 20 anni di lavoro». La giornalista, poi, ha sperato che «l’incidente sarebbe passato inosservato».

