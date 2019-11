Giornalista aggredito a Palermo, la verità dietro la furia del ragazzo di 19 anni

Il giornalista aggredito a Palermo era sull’area pedonale quando un ragazzo di 19 anni lo ha preso a calci e pugni. Ma cosa è accaduto?

Giornalista aggredito a Palermo, mentre si trovava con la sua famiglia sulla zona pedonale. Un atto gravissimo di aggressione.

Uomo tedesco aggredito nell’area pedonale

Una prima ricostruzione che mette al centro un uomo di origini tedesche con la propria famiglia, mentre passeggia nell’area pedonale di Palermo e poi una donna in auto insieme al figlio di 19 anni.

La donna sembra che volesse entrare nella zona pedonale con la sua auto di Piazza San Francesco D’Assisi, ma una moto non riusciva a farla transitare. La donna al volante si infervora e sostiene che la moto sia dell’uomo tedesco: quest’ultimo puntualizza con educazione che la moto non è di suo possesso ma che comunque non fosse permesso entrare nell’area con l’auto.

Questo ha fatto scatenare l’ira di madre e figlio, tanto che dopo un diverbio il ragazzo di 19 anni è sceso dall’auto e ha iniziato a picchiare violentemente l’uomo a piedi con la sua famiglia – moglie e figlio di 10 anni. Calci, pugni con una aggressione in piena regola che ha lasciato i passanti di stucco.

L’identificazione e l’arresto del 19enne

Tutto si è svolto in poco tempo e il ragazzo ha lasciato il luogo dell’aggressione, dissolvendosi nel nulla. Immediato il soccorso di 118 e Carabinieri che hanno identificato in poco tempo il ragazzo e fermato per l’aggressione.

Il giornalista è stato trasportato al Policlinico ed è in prognosi riservata in condizioni molto gravi: operato già due volte ad un polmone e presenta importanti lesioni alla testa.

L’aggressore è già un volto noto degli inquirenti in quanto pregiudicato.