Giorgio Tirabassi, da Distretto di Polizia a Borsellino: chi è l’attore italiano. Carriera, figli e infarto

Chi è Giorgio Tirabassi, attore di punta nella fiction Distretto di Polizia, colpito da un infarto in queste ore

Scopriamo tutti i segreti di Giorgio Tirabassi, noto attore italiano, protagonista di Distretto di Polizia, Paolo Borsellino la serie e I Liceali.

Chi è Giorgio Tirabassi

Nasce a Roma l’1 febbraio del 1960. Entra nella compagnia di Gigi Proietti nel 1982, grazie alla quale riesce a consolidare le sue capacità attoriali.

Tirabassi non fa tardi a farsi notare dai più grandi, tanto che al cinema verrà infatti diretto da alcuni registi di grande rilievo come Marco Risi, Ettore Scola, Carlo Mazzacuranti e Renato De Maria.

Il primo e vero ruolo importante arriva nel 1996 in La classe non è acqua. Nel 2000 arriva il grande successo: a 40 anni, Giorgio Tirabassi interpreta l’ispettore capo Roberto Ardenzi in Distretto di polizia, ruolo che ricoprirà dalla prima alla sesta stagione.

L’interpretazione di Ardenzi farà acquisire all’attore una notevole popolarità, tanto che nel 2004 verrà scelto per il ruolo di Paolo Borsellino nell’omonimo film per la Tv. Nel 2007 prende parte anche a Boris.

L’anno successivo e per due stagioni è il professor Antonio Cicerino nella serie I liceali. Dirige inoltre il cortometraggio Non dire gatto, per il quale riceve un David di Donatello nel 2001.

In questi giorni è in uscita con il suo nuovo progetto “Il grande salto”.

Vita privata e curiosità

Dopo una storia d’amore lunga ben 22 anni, Giorgio Tirabassi sposa nel 2012 Maria Francesca Antonini. La donna, un’ex ballerina diventata poi gallerista, gli dà due figli, Filippo e Nina. La coppia si è sposata con una cerimonia intima nella sua casa di campagna.

Dopo l’esperienza nella fiction di Canale 5 Distretto di Polizia, l’attore ha stretto un importante rapporto d’amicizia molto forte con il collega Ricky Memphis.

L’1 novembre 2019, l’attore Giorgio Tirabassi viene colto da un malore, infarto, secondo Tgcom24, mentre si trova alla presentazione del film “Il grande salto” a Civitella Alfedena, nell’Aquilano. La situazione di Tirabassi, ricoverato in ospedale, sembra essere seria, ma sotto controllo.