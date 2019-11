Giorgio Tirabassi, gravi condizioni di salute per infarto: colpito durante la presentazione del suo film

Paura per l’attore Giorgio Tirabassi, colpito da infarto durante la presentazione del suo film. Ecco le sue condizioni di salute

Giorgio Tirabassi, famoso attore romano è stato colpito da infarto mentre presentava il suo film. Le sue condizioni preoccupano i medici

Le condizioni di salute di Giorgio Tirabassi

L’attore romano di 59 anni era in Abruzzo per presentare il suo nuovo progetto cinematografico, quando è stato improvvisamente colpito da malore.

Immediato il soccorso del 118 che lo ha trasportato all’Ospedale di Avezzano – dopo un primo controllo dei medici presenti in sala. Il Messaggero evidenzia che l’attore fosse in procinto di iniziare la conferenza stampa per la presentazione del film quando è stato colpito da infarto e si è accasciato per terra.

Le condizioni, secondo indiscrezioni, sarebbero molto gravi e i medici stanno facendo di tutto per salvaguardare la sua vita.

Il nuovo progetto cinematografico

L’attore stava per presentare “Il Grande Salto” con la partecipazione degli attori sempre al suo fianco come Ricky Memphis – Paola Tiziana Cruciani – Marco Giallini – Valerio Mastrandrea – Pasquale Petrolo.

L’attore ha partecipato anche a regia e scenografia, per un prodotto cinematografico di grande rilievo.

Un attore che ha sempre lasciato il segno per ogni suo prodotto cinematografico, dalle fiction come l’indimenticabile “Paolo Borsellino” sino a “Libero Grassi”.

L’attore è sposato e ha due figli. Grande apprensione per la famiglia, i colleghi e i fan che attendono e sperano che le condizioni del bravissimo attore possano migliorare nelle prossime ore.

Non resta che attendere gli aggiornamenti per valutare le sue condizioni di salute.