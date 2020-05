Giorgio Tirabassi, chi è la moglie dell’attore italiano tanto amato?

Chi è la moglie di Giorgio Tirabassi, l’ex ballerina e gallerista, madre di Filippo e Nina e legata all’attore di Distretto di Polizia, Maria Francesca Antonini

Scopriamo insieme tutti i segreti della moglie e dei figli di Giorgio Tirabassi!

Chi è la moglie di Giorgio Tirabassi

L’attore, diventato celebre per il ruolo dell’ispettore capo Roberto Ardenzi in Distretto di polizia, è sposato dal 2012 con Maria Francesca Antonini.

La coppia, in realtà, stava insieme da molto prima, ma soltanto del 2012 ha deciso di convolare ufficialmente a nozze. La celebrazione è avvenuta con una cerimonia molto intima, svoltasi nell’abitazione della sua compagna. Lei è un’ex ballerina diventata poi gallerista, grande amante dell’arte.

La moglie di Tirabassi concilia la vita professionale all’amore per la famiglia ed è mamma di due figli, Nina Tirabassi e Filippo Tirabassi.

La coppia si è incontrata la prima volta quando la donna ancora ballava con una compagnia di danza contemporanea e parallelamente lavorava anche in una galleria d’arte.

Durante un’intervista rilasciata a Caterina Balivo e riportata da Di Lei, L’attore ha dichiarato che all’epoca la donna ebbe un incidente e si ruppe un legamento, avvenimento che impedì alla Antonini di partire per la sua tournée.

La crisi di coppia

Come pare abbia rivelato lo stesso Tirabassi nel corso degli anni, la relazione di coppia non è sempre stata tutta rose e fiori. I due, infatti, avrebbero vissuto la crisi del settimo anno, a seguito della quale l’uomo si sarebbe allontanato dalla famiglia, per poi ritornare a casa.

Oggi sembra proprio che la crisi sia ampiamente superata: la coppia si mostra, infatti, sempre felice e soddisfatti della loro famiglia.

Chi sono i figli

La donna è appassionata d’arte, come la madre, mentre Filippo sogna di seguire le orme del padre nel mondo della recitazione e dello spettacolo.

Nina ha studiato a Tolosa, proprio presso l’Università di arte, lettere e lingue, scienze umani e sociali, mentre Filippo insegue ancora il sogno di diventare un attore.